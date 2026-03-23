산청군, 생활인구 유입 아이디어 공모 추진…군민 참여 기대

최우수상 100만원 등 총 11건
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 생활인구 확대를 위한 창의적 정책 발굴에 나섰다. 군은 23일 '2026년 국민·공무원 아이디어 공모'를 추진한다고 밝혔다.
이번 공모는 '생활인구 유입 확대 방안'을 주제로, 산청군의 활력을 높일 실효성 있는 정책 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.
산청군정에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며 접수 기간은 이날부터 내달 20일까지 4주간이다.
참여자는 온라인 플랫폼 '국민생각함'을 통해 응모하거나 산청군청 기획예산담당관실을 직접 방문하거나 우편으로 제출할 수 있다.
군은 심사를 거쳐 최우수 1명(100만 원), 우수 2명(각 60만 원), 장려 3명(각 40만 원), 노력 5명(각 20만 원) 등 11건의 우수 제안을 선정할 계획이다. 자세한 공모 내용은 산청군 홈페이지와 국민생각함, 소통24를 통해 확인할 수 있다.
군 관계자는 "이번 공모를 통해 다양한 시각에서 바라본 참신한 정책 아이디어가 제시되길 기대한다"며 "머무르고 싶은 산청을 만들기 위한 군민의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com