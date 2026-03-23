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[핌in잠실] LG 투수와 야수의 온도차...개막까지 투수 컨디션↑ 과제

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[잠실=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 '디펜딩 챔피언' LG 트윈스가 시범경기를 통해 전력을 점검하고 있는 가운데 야수진과 투수진의 온도차가 심하다. 

LG는 22일 현재 2026 KBO 시범경기에서 5승 1무 4패로 시범경기 3위에 자리하고 있다. 팀 타율 2위(0.307), 팀 평균자책점 8위(5.97)를 기록하고 있다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= LG 선발 투수 요니 치리노스가 이닝이 끝날 때마다 하늘을 향해 손가락을 치켜 올리는 세리머니를 하고 있다. [사진=LG] 2025.10.30 zangpabo@newspim.com

타선의 힘은 강력하다. 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한 주전 박해민·신민재·박동원·문보경 없이 여러 경기를 소화했음에도 팀의 방망이는 뜨겁다. 대표팀 자원들도 복귀해 페이스를 끌어 올리고 있다. LG보다 팀 타율이 앞선 팀은 '시범경기 1위' 롯데 자이언츠뿐이다.

특히 팀 홈런은 16개로 시범경기 전체 1위에 올라있다. OPS(출루율+장타율) 역시 0.919로 전체 1위다. 장타를 앞세워 71득점(69타점)을 기록하며 이 부문 역시 공동 1위에 랭크돼 있다. 

타선에서는 이재원이 타율 0.300 9안타(4홈런) 6타점 9득점으로 활약하고 있다. 외국인 타자 오스틴 딘 역시 타율 0.360 9안타(3홈런) 11타점 8득점으로 불을 뿜고 있다.

구본혁은 타율 0.444(12안타), 출루율 0.543(6볼넷)으로 두 부문에서 단독 선두를 달리고 있다. 박동원을 대신해 포수마스크를 썼던 이주헌 역시 타율 0.414, 12안타(3홈런) 8타점 8득점을 기록했다. 

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LG이주헌이 지난 16일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT위즈와의 2026 KBO 시범경기에서 타격하고 있다. [사진=LG트윈스] 2026.03.20 football1229@newspim.com

WBC에 출전했던 4인방까지 해외 출전 여파를 씼어낼 경우 LG타선은 가히 리그 최고라 불러도 손색 없을 전망이다.

문제는 투수진이다. 승리를 할 때도 많은 실점을 내줘 난타전으로 접어드는 양상이 잦다. 탈삼진 부문에서도 54개로 10개팀 중 최하위다.

특히 외국인 투수 요니 치리노스의 부진이 가장 뼈아프다. 2경기에서 8.1이닝을 던지며 1승 무패를 기록 중이지만 평균 자책점은 7.56으로 부진했다. 임찬규 역시 평균자책점 9.00으로 아쉽다. 앤더스 톨허스트만이 8이닝을 소화하며 평균자책점 2.25로 제 컨디션을 보이고 있다. 

지난 시즌을 앞두고 프리에이전트(FA) 계약으로 LG 유니폼을 입은 장현식 역시 5.1이닝 평균자책점 8.44로 상황이 좋지 않다. 정우영 역시 시범경기 등판에서 아웃카운트 하나를 잡지 못하고 2볼넷 1사사구 4실점(무자책점)을 기록하며 무너졌다. 물론 백승현(0.00)과 김진성(0.00), 함덕주(2.08), 박시원(2.45) 등의 컨디션은 좋지만 구단에서 기대가 큰 두 선수의 부진은 뼈아프다. 

[서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 장현식. [사진=LG 트윈스] 2025.09.10 thswlgh50@newspim.com

LG는 지난 시즌 강력한 선발진과 강력한 화력을 앞세워 통합 우승을 차지했지만, 불펜진이 팀의 약점으로 지목됐다. 현재는 상황이 반대다. 선발이 아쉽고, 오히려 불펜이 그나마 낫다. 

송승기·손주영·유영찬 등 WBC에 출전했던 투수들이 제 컨디션으로 합류한다 해도 선발과 불펜에서 핵심 역할을 맡을 투수들이 부진한다면 LG는 우승을 장담하기 어렵다. 

LG가 오는 28일 KT 위즈와의 개막 홈경기 전까지 투수진들의 컨디션을 끌어올리는데 집중할 것으로 보인다.

football1229@newspim.com

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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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