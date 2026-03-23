IBK기업은행, 빅데이터와 AI 기술 활용 '신기술평가시스템' 구축 완료

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 빅데이터와 AI 기술을 활용해 혁신기술기업을 발굴하고 성장을 지원하는 '신기술평가시스템' 구축을 완료하고 기술기업 지원에 앞장선다고 23일 밝혔다.
'신기술평가시스템'은 재무제표 중심의 평가를 넘어 기술력·고용·R&D 투자 등 빅데이터로 기업의 성장 가능성을 계량화하는 미래성장모형을 핵심 동력으로 한다. 이를 통해 기업은행은 재무 실적이 미흡하지만 성장 가능성은 높은 혁신 기술기업을 선제적으로 발굴할 수 있게 됐다.
또한 외부정보 스크래핑 기술을 도입해 기업의 기술경영 성과를 자동으로 수집하고 특허·R&D 성과 등 기업성장 DB를 구축해 성장단계별 맞춤 지원과 컨설팅 등에 활용할 예정이다.
아울러 이번 시스템을 기술금융 심사뿐만 아니라 IBK벤처대출, IBK창공 기업 선발 등 혁신금융 분야에 활용해 중소기업 지원의 실효성도 높인다.
기업은행 관계자는 "이번 시스템을 통해 금융지원 사각지대에 있는 우수 기술기업을 적극 발굴하겠다"며 "기술기업 지원을 확대해 생산적 금융 지원에 앞장서겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com