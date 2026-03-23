경기도교육청, 지역거점형 상호존중 학교문화 조성 자율운영교 선정

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 교육 구성원 모두가 서로의 권리를 존중하고 책임을 다하는 학교 문화 정착을 위해 '2026년 지역 거점형 상호존중 학교문화 조성 자율운영교' 93개 교를 선정했다고 23일 밝혔다.
이번 자율운영교 선정은 '경기도교육청 교육공동체의 권리와 책임에 관한 조례'에 따른 것으로, 학교 일상에서 상호존중의 가치를 실천하고 이를 지역사회로 확산하기 위해 마련됐다. 선정된 학교는 초등학교 38교, 중학교 38교, 고등학교 17교 등 총 93개 교다.
선정된 학교들은 각 학교의 특성과 지역 여건을 반영한 자율적인 상호존중 프로그램을 운영하게 된다. 특히 지역 내 우수사례를 발굴하고 공유하는 '거점학교' 역할을 수행하며, 학교 현장의 실천 사례가 지역 전체로 퍼져나갈 수 있는 기반을 구축할 계획이다.
도교육청은 특히 학기 초를 상호존중 문화 조성의 골든타임으로 보고, 학생·학부모·교직원이 함께 참여하는 '교육공동체 상호존중 약속 만들기'를 집중 추진한다. 이를 통해 구성원 간의 신뢰를 회복하고 협력하는 학교 문화를 조성한다는 방침이다.
아울러 도교육청은 자율운영교 활동이 일회성 행사에 그치지 않도록 현장 중심의 운영을 강화하고, 상호존중 문화가 학교와 지역 사회에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행정적·재정적 지원을 지속할 예정이다.
도교육청 관계자는 "교육공동체의 권리와 책임을 기반으로 구성원 모두가 존중받는 학교를 만드는 것이 목표"라며 "자율운영교가 지역 거점으로서 상호존중 문화를 확산시키는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
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