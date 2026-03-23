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류재철 LG전자 CEO "올해는 로봇 원년"…'액추에이터'로 B2B 공략

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로봇 원가 40% 핵심 부품 내재화
AIDC·스마트팩토리·AI홈 '4대 축'

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 올해를 '로봇 사업 본격화 원년'으로 선언하고, 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 핵심 부품 '액추에이터' 시장 공략에 나섰다. 연간 4500만대 규모의 가전 모터 양산 역량을 기반으로 글로벌 로봇 제조사 대상 기업간거래(B2B) 공급을 본격화하며, 가전 중심 사업 구조를 로봇·데이터센터·스마트팩토리 등으로 확장하는 체질 전환에 속도를 내는 모습이다.

LG전자는 23일 서울 여의도 LG트윈타워에서 제24기 정기 주주총회를 열고 이 같은 사업 전략을 공개했다.

류 CEO는 이 자리에서 "인공지능(AI)이 사업의 근간을 바꾸고 글로벌 공급망이 재편되는 변곡점에 서 있다"며 "시장 불확실성은 커졌지만 동시에 성장의 밀도를 높일 결정적 기회"라고 말했다. 이어 "근원적 경쟁력에 기반한 고성과 포트폴리오 전환을 통해 어떤 외부 환경에도 흔들리지 않는 견고한 성장 기반을 증명해 보이겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 류재철 LG전자 CEO가 23일 서울 여의도 트윈타워에서 개최된 '제24기 정기주주총회'에 참석해 올해 사업방향에 대해 발표하고 있다. 2026.03.23 kji01@newspim.com

◆ 로봇 핵심 '액추에이터'…B2B 부품 사업 본격화

LG전자가 가장 공을 들이는 분야는 로봇이다. 회사는 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 핵심 부품인 액추에이터를 직접 설계·생산해 글로벌 로봇 제조사에 공급하는 B2B 부품 사업을 본격화한다.

액추에이터는 로봇의 관절과 구동을 담당하는 핵심 부품으로, 성능과 가격 경쟁력이 전체 로봇 완성도와 직결된다. LG전자는 기존 가전 사업에서 축적한 모터 기술과 연간 4500만대 수준의 양산 인프라를 기반으로 해당 시장에 진입, 향후 수십조원 규모로 성장할 것으로 예상되는 로봇 액추에이터 시장에서 핵심 공급사로 자리매김하겠다는 구상이다. 동시에 AI 가전을 통해 확보한 생활환경 데이터를 활용해 홈로봇 사업도 병행 확대한다.

류 CEO는 "최근 피지컬 AI와 로봇 관련 기술의 발전이 예상을 뛰어넘는 속도로 이뤄지고 있는 만큼 올해를 '로봇 사업 본격화'의 원년으로 삼고 이를 위한 세부 전략을 속도감 있게 실행하고자 한다"고 밝혔다.

◆ AIDC·스마트팩토리·AI홈…미래 4대 축 구축

LG전자는 로봇을 포함해 ▲AIDC(인공지능 데이터센터) 냉각 솔루션 ▲스마트팩토리 ▲AI홈을 미래 성장 4대 축으로 제시했다.

AIDC 냉각 사업에서는 기존 공랭식 중심에서 액체냉각까지 라인업을 확대해 글로벌 빅테크 기업의 핵심 인프라 파트너로 진입을 추진한다. AI 서버 고도화로 발열 관리 수요가 급증하는 점을 겨냥한 전략이다.

스마트팩토리는 2024년 전담 조직 출범 이후 2년 만에 5000억원 규모 수주잔고를 확보하며 빠르게 성장하고 있다. LG전자는 자체 생산라인에서 검증한 제조 역량을 외부 고객사에 공급하는 방식으로 사업을 확장하고 있다.

AI홈은 가전 중심을 넘어 다양한 외부 기기와 서비스를 연결하는 개방형 생태계 구축을 목표로 한다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 류재철 LG전자 CEO가 23일 서울 여의도 트윈타워에서 개최된 '제24기 정기주주총회'에 참석해 올해 사업방향에 대해 발표하고 있다. 2026.03.23 kji01@newspim.com

◆ B2B·플랫폼 확대…2030년 수익 구조 재편

주력 사업에서도 수익성 중심 구조 전환이 본격화된다. LG전자는 B2B·플랫폼·D2X(Direct to Everything) 등 고수익 사업 비중을 확대해 2030년까지 매출과 이익을 각각 1.7배, 2.4배로 끌어올린다는 목표를 제시했다.

냉난방공조(HVAC)는 북미 유니터리 시장과 유럽 히팅 시장 공략을 위해 현지 완결형 사업 체계를 구축한다. 전장 사업에서는 인포테인먼트와 ADAS를 통합한 모듈 기술을 앞세워 미래 수주 기회를 선점한다는 전략이다.

이와 함께 제조 경쟁력을 고도화해 제품 출시 속도를 높이고 원가를 낮추는 체질 개선도 병행한다. 제품 리더십과 원가 경쟁력을 동시에 확보해 매출·이익·브랜드가 선순환하는 구조를 만들겠다는 구상이다.

◆ AX로 생산성 30%↑…주주환원도 강화

내부적으로는 AX(인공지능 전환)를 통해 업무 전반의 혁신을 추진한다. 향후 2~3년 내 생산성을 30% 이상 끌어올리는 것이 목표다. 류 CEO는 현재 AI 기반 효율화를 통해 개발 일정 단축과 고정비 절감 등 성과가 나타나고 있으며, 이를 영업·마케팅·생산 등 전사 영역으로 확대 적용할 계획이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 김창태 LG전자 최고재무책임자(CFO)가 23일 서울 여의도 트윈타워에서 열린 '제24기 정기주주총회'에 참석해 발언하고 있다. 2026.03.23 kji01@newspim.com

주주환원 정책도 강화됐다. LG전자는 보통주 기준 주당 배당금을 지난해 1000원에서 1350원으로 35% 확대했다.

또 2000년 LG정보통신 합병과 2002년 지주회사 전환 과정에서 취득한 자사주 6442주(보통주 1749주·우선주 4693주)를 전량 소각하기로 했다. 발행주식 수를 줄여 주당 가치를 높이겠다는 취지다.

한편 이날 주주총회에서는 재무제표 승인, 정관 변경, 자사주 소각, 이사 및 감사위원 선임 등 모든 안건이 원안대로 가결됐다. 지난해 말 임원인사에서 CEO로 부임한 류재철 사장은 사내이사로 신규 선임되며 새 경영 체제를 공식화했다.

kji01@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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