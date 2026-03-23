전남도, 올해 섬 생활여건 개선에 1353억 투입

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 올해 여수·완도·신안 등 10개 시군 102개 섬의 정주여건 개선과 안전 인프라 확충을 위해 총 1353억 원을 투입한다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 섬 주민의 생활 편의를 높이고 관광 접근성을 개선해 체류형 관광을 확대하기 위한 것이다.
주요 사업은 방파제 보강, 물양장 설치, 마을안길 개설 등 어업 기반시설과 연륙·연도교, 도선 건조, 여객선 대합실 신축 등 교통 여건 개선이 포함됐다. 또 어류·해조류 가공 등 섬별 특화 소득사업과 주민 쉼터, 복지회관, 커뮤니티센터 등 생활·복지시설도 추진된다.
올해 신규 사업으로는 여수 거문도 덕촌 특성화사업, 무안 탄도 응급헬기 착륙장 조성, 여수 동도·삼산면 여객선 접안시설 정비, 고흥 연홍도 해안경관도로 정비, 신안 가거도 트레킹길 조성 등이 추진된다.
도는 단순 기반시설을 넘어 섬별 특성을 고려한 맞춤형 사업으로 주민 체감도를 높이고 체류형 관광 기반을 확충해 지역경제 활성화로 연계할 계획이다.
박태건 전남도 섬해양정책과장은 "사업비 확보는 섬 주민의 정주여건 개선과 미래가치 제고의 기반"이라며 "현장 중심 정책과 시군 협력을 통해 삶의 질 향상에 지속적으로 나서겠다"고 말했다.
전남도는 제4차 섬종합발전사업을 통해 전국 371개 섬 가운데 58%인 215개 섬을 개발 대상으로 지정했으며, 총 사업비 7262억 원으로 전국(1조4972억 원)의 49%를 차지한다.
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