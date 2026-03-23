셀트리온 "공장 근로자 추락사, 수습·재발 방지 최선 다할 것"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 공장 협력업체 근로자 추락 사고와 관련해 사고 수습과 재발 방지에 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다.
셀트리온은 23일 홈페이지를 통해 "지난 22일 송도 캠퍼스 내 작업 중 발생한 사고로 유명을 달리하신 협력업체 근로자분의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 애도의 말씀을 드린다"고 말했다.
이어 "사고 원인이나 조사 결과와는 별개로 유가족과 슬픔을 함께하며 사고 수습 과정에서 모든 지원을 아끼지 않겠다"며 "기관의 사고 수습 및 원인 파악을 위한 조사에 성실히 임하고 있다"고 전했다.
셀트리온은 "사고 당시 사전 안전 절차와 장비 점검은 마친 것으로 확인되지만, 구체적인 사고 경위는 확인 중"이라며 "향후 이러한 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편, 지난 22일 오전 11시쯤 인천 연수구 송도동 셀트리온 2공장에서 캐노피 오수관 작업을 하던 20대 A씨가 약 3m 아래로 추락했다. A씨는 심정지 상태로 발견돼 119 구급대의 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
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