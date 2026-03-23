윈하이텍, 신제품 '아폴로빔·DC중공기둥' 출시

OSC 공법 적용해 시공안전·공기단축·원가절감 구현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 건자재 기술혁신 선도기업 윈하이텍은 혁신 신제품 '아폴로빔'과 'DC중공기둥'을 개발해 출시했다고 23일 밝혔다. 두 제품은 모두 OSC(탈현장공법, Off-Site Construction) 기반 공법을 적용해 시공 안전성 강화, 공기 단축, 원가 절감을 동시에 구현한 것이 특징이다.

회사에 따르면 아폴로빔은 기존 슬라브에 적용되던 데크플레이트 공법을 거푸집 보 구조에 적용한 OSC 제품이다. 보에 스트럽 철근 용접이 필요 없는 자립구조로 철근 간섭이 없어 작업자 안전성이 크게 개선됐다. 또한 고강도 자재를 사용해 구조효율 극대화로 경량화와 원가절감, 탈탄소를 동시에 실현했다.

특히 DC중공기둥은 중공 PC(Precast Concrete) 기둥 내부에 데크플레이트 거푸집을 적용해 기둥의 중공률을 50~70%까지 구현한 제품이다. 고하중 적재물이 있는 데이터센터나 반도체 공장 등의 대형 기둥은 제작, 운반, 시공 등의 문제로 9~12m 부재를 2m 소부재로 나누어 제작해 현장에서 연결 이음시공을 하지만, DC중공기둥은 2개 또는 1개 부재로 제조해 현장에서 중공부를 콘크리트 타설하는 공법으로 현장 연결 이음에 따른 공기와 원가를 절감한다.

2026 코리아빌드위크 osc전시회에서 아폴로빔, dc중공기둥, 인피니티데크가 전시된 윈하이텍 부스 현장. [사진=윈하이텍]

윈하이텍 관계자는 "건설업계에서도 안전성과 비용 절감, 환경적 측면에서 현장 시공을 최소화하는 OSC 수요가 지속적으로 증가하고 있다"며 "아폴로빔은 기존 슬라브형 데크플레이트를 거푸집 보 구조에 적용해 탈현장 건설 요구에 최적화한 제품이며, DC중공기둥은 중공 PC 내부에 데크플레이트를 적용해 중공률을 획기적으로 높여서 원가절감한 제품"이라고 설명했다.

윈하이텍은 2011년 설립 후 지속적인 기술 혁신과 제품 개발을 통해 조달청 우수제품인 무용접 접합 톡스데크, 국토교통부 건설신기술로 지정된 중공재데크, 장스판데크, 단열 데크 등 업계를 선도하는 대표 제품 라인업을 구축했다. 장스판데크는 2022년 출시 이후 꾸준히 시장을 확대하고 있다.

또한 최근 탈탄소 흐름에 맞춰 녹색인증과 환경성적표시 인증을 취득하여 차별화된 건축 솔루션과 지속적인 기술 혁신을 통해 지속가능한 건설 생태계 구축을 선도하고 있다.

회사 측 관계자는 "새로운 성장 활로는 차별화된 기술과 제품에서 시작된다"며 "윈하이텍의 혁신 DNA를 기반으로 탄생한 이번 신제품 출시를 계기로 영업 경쟁력을 강화하고, 체질 개선과 실적 턴어라운드를 동시에 달성해 주주가치 극대화에 힘쓸 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com