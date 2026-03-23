BTS光化门演唱会观众人数与预期大相径庭 统计口径差异引关注

纽斯频通讯社首尔3月23日电 韩国男团防弹少年团（BTS）21日晚在首尔光化门广场举行回归演唱会，现场聚集数万人潮，但主办方与地方自治团体估算的人数相差两倍以上，显示出统计基准的差异。

图为21日晚，韩国男团防弹少年团（BTS）在首尔光化门广场举行回归演唱会。【图片=纽斯频通讯社】

演唱会主办方HYBE于22日表示，前一天在首尔钟路区光化门广场举行的《BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG》演唱会共聚集约10.4万人。

而根据首尔市发布的数据，同一时间光化门广场聚集了约4万至4.2万人，与主办方发布的数据存在差距。警方非官方推算也认为聚集约4.2万人。当天现场人数远未达到相关部门此前预测的最多26万人。

分析认为，人流密度低于预期的主要原因是观众选择在家通过视频流媒体平台奈非（Netflix）观看直播、首尔市教育厅建议学生避免前往到场以及交通管制导致可达性降低等。尤其是考虑到演出时间较短及无票时观演受限等因素，许多粉丝选择在线观看而非现场参与。

由于人潮规模低于预期，活动安全落幕。警方投入机动队、刑事组等大规模人力进行现场管制，加上主办方运营人员及消防人力等，共计1.5万余人维持警戒态势。据悉，因实际人数处于可控范围，未实施额外的出入限制措施。

演出结束后，交通及公共服务也迅速恢复正常。此前曾不停站通过的1、2号线市厅站和5号线光化门站地铁于晚10时起恢复运行。绕行运行的市内公交线路也于晚11时起恢复正常路线。

不过，由于事前预估会有大规模人潮，周边商圈大幅增加了备货量，但因为实际到访顾客少于预期，一些商户也表达了库存积压的遗憾。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社