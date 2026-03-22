李대통령, 韓銀 총재 후보 신현송 BIS 통화경제국장 지명

"국제금융·거시경제 세계적 권위자"

현 이창용 총재, 4월 20일까지 임기

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 22일 한국은행 총재 후보자로 신현송(67·사진) 국제결제은행(BIS) 통화경제국장을 지명했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.

신현송 한국은행 총재 후보자. [사진=청와대]

이 수석은 "신 후보자는 미국 프린스턴대학 경제학과 교수뿐 아니라 국제통화기금(IMF)와 미국 뉴욕연방준비은행에서 활동해 왔다"며 "학문 깊이와 실무 통찰력을 모두 갖춘 국제 금융과 거시 경제의 세계적인 권위자"라고 설명했다.

아울러 "중동 사태로 인해 국제 경제에 불확실성이 더 커진 상황에서 물가 안정과 국민 경제성장이라는 통화 정책 목표를 동시에 달성할 적임자"라고 인선 배경을 밝혔다.

신 후보자는 대구 출신으로, 영국 옥스퍼드대학에서 정치경제학과 철학을 전공 했고, 같은 대학에서 경제학 석·박사 학위를 취득했다.

이후 IMF 상주학자, 미국 뉴욕연방준비은행 금융자문위원, 영국 중앙은행고문 등을 지냈다.

영국 옥스퍼드대·런던정경대(LSE), 미국 프린스턴대 교수를 역임한 뒤 2014년부터 BIS 조사국장으로 일했다. 아시아인이 BIS 조사국장에 임명된 것은 최초다.

이명박 정부에서 청와대 국제경제보좌관을 맡았으며, 당시 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 의제 설정에도 참여한 것으로 알려졌다.

이창용 한은 총재의 임기는 다음달 20일까지다. 한은 총재는 국회 인사청문회를 거쳐 대통령이 임명한다.

신현송 한국은행 총재 후보자 프로필

▲대구(67) ▲영국 옥스퍼드대 정치경제학·철학 ▲영국 옥스퍼드대 경제학 석사·박사 ▲현재 국제결제은행(BIS) 통화경제국장 ▲청와대 국제경제보좌관 ▲미국 프린스턴대 경제학과 교수 ▲미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원 ▲국제통화기금(IMF) 상주학자(Resident Scholar)

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