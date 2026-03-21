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[르포] "가방 검사만 6번째"…BTS 광화문 공연, '안내 부족'에 시민들 피로 호소

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광화문 일대 3만명 운집…경찰 6700명 동원
엇박자 안내에 헛걸음 반복…오랜 시간 기다린 외국인 팬들도 '당혹'

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = "안내도 제대로 안 하면서 돌아가라고만 하면 어떡합니까"

21일 오후 서울 종로구 광화문광장. 전 세계에서 모인 팬들의 보라색 물결과 기대감으로 가득 찬 축제의 현장은 잦은 통제와 검문으로 인한 시민들의 피로감이 자리하고 있었다. 방탄소년단(BTS)의 대규모 공연을 앞두고 안전을 위한 철저한 대비가 이뤄졌지만 현장 안내가 이를 뒷받침하지 못하자 곳곳에서 볼멘소리가 터져 나왔다.

서울시에 따르면 이날 오후 6시 기준 광화문 일대에는 3만명 이상의 인파가 운집했다. 당초 경찰 등 당국은 26만명 이상의 인파가 몰릴 것으로 예상하고 안전 관리에 총력을 기울였다. 서울경찰청은 기동대 72개 중대와 형사 35개 팀 등 6700여명의 대규모 경찰력을 현장에 투입했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 21일 오후 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문광장 인근 게이트에서 경찰이 출입을 통제하고 있다. 2026.03.21 lahbj11@newspim.com

광화문부터 시청역 일대까지는 거대한 스타디움 형태로 31개의 게이트가 설치돼 삼엄한 검문검색이 이어졌다. 하지만 막대한 인력이 투입된 촘촘한 통제선 앞에서 정작 시민들은 길을 잃었다.

평생 한 번 올까 말까 한 기회라며 광장에 나온 50대 A씨는 지친 기색이 역력했다. A씨는 "1시간을 인파에 떠밀려 다녔는데 결국 제자리로 돌아왔다"며 "어디로 가라는 제대로 된 안내도 없이 무조건 이동하라고만 하니 어쩌자는 건지 모르겠다"고 지적했다.

시간이 흐르면서 엉킨 동선 탓에 경찰과 시민들 사이 작은 마찰이 빚어지기도 했다. 게이트로 이동 중 더 이상 출입이 불가능하다며 진입을 막아서자 "이곳으로 오라고 해서 겨우 뚫고 왔는데 무슨 소리냐", "들어갈 수 있는 게이트라도 제대로 알려달라"는 항의가 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 21일 오후 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문광장 인근 게이트에서 검문을 위해 사람들이 줄을 서고 있다. 2026.03.21 lahbj11@newspim.com

시민들의 피로를 가장 가중시킨 것은 쉴 새 없이 반복되는 검문이었다. 경기도 부천에서 온 송영란(64) 씨는 "경찰이 애초에 이동 가능한 게이트로 동선을 열어줘야 하는데 무작정 밀어내기만 하니 검문만 반복된다"며 "오늘 가방 검사만 6번을 했는데 이게 무슨 비효율적인 일이냐"고 토로했다.

삼엄한 경비 속에 불법 상행위에 대한 제지도 곳곳에서 벌어졌다. 광장 한편에서 무단으로 BTS 관련 굿즈(기획 상품)를 팔던 한 노점상은 경찰의 단속을 받자 "잘못한 건 아니까 금방 가겠다"며 머쓱한 표정으로 주섬주섬 짐을 챙겨 황급히 자리를 떴다.

오랜 시간 공연을 기다려온 외국인 관광객들도 당혹감을 감추지 못했다. 발길을 돌리던 한 외국인 관광객은 "Stupid(멍청하다)"라고 외치며 불쾌감을 표하기도 했다.

2015년부터 BTS의 팬이 된 후 처음으로 공연을 보러 왔다는 미국 뉴욕 출신의 자리야(30) 씨와 마야(22) 씨는 "공연을 볼 생각에 가슴이 뛰지만 밖에서 기다리며 겪은 과정은 좀 짜증이 난다"고 말했다.

게이트 앞에서 줄을 서다 뒤늦게 실물 티켓을 수령해야 한다는 사실을 깨달은 이들도 있었다. 스페인에서 온 사라(26) 씨는 "안에 들어가서 티켓을 받는 줄 알았다. 표를 받고 와서 이 긴 줄을 처음부터 다시 서야 한다고 생각하니 스트레스를 받는다"며 한숨을 내쉬었다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 21일 오후 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문광장 인근에서 사람들이 통제에 맞춰 이동 중이다. 2026.03.21 lahbj11@newspim.com

lahbj11@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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