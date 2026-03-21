조문관 양산시장 예비후보 "멈춰진 양산 다시 날자"…선거사무소 개소

"부울경 중심도시로 다시 세우겠다"

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 조문관 양산시장 예비후보는 21일 오후 2시 경남 양산시 물금읍 황산로에서 선거사무소 개소식을 갖고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 조문관 양산시장 예비후보가 21일 경남 양산시 불급 황상로에서 열린 '날자 양산' 선거사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다. 2026.03.21

이날 행사에는 이재영 민주연구원장, 권형민 뉴이재명 국민통합연대 당대표, 송재욱 노무현정신계승연대 사무총장, 김종렬 대한체육회 생활체육위원장, 안종길 전 양산시장, 지지자 등 700여 명이 참석했다.

행사는 식전공연, 개식선언, 내빈소개, 축사, 후보자 인사말 순으로 진행됐다. 조 예비후보는 직접 내빈을 소개하며 참석자와의 인연을 언급하는 등 현장 분위기를 이끌었다.

전덕용 전 개운중 교장은 "조 예비후보는 진실과 인격, 역사관을 갖춘 인물로 양산 발전을 이끌 적임자"라며 "양산의 미래를 위해 반드시 선택받아야 한다"고 말했다. 안종길 전 시장과 이부건 전 웅상발전협의회장도 "검증된 인물에게 양산을 맡기자"며 지지를 호소했다.

지방선거 최연소 출마자인 김수원 시의원 예비후보는 "조 예비후보는 지역 민주당의 기둥 같은 존재"라며 "정직하고 정의로운 정치인에게 시민의 지지가 이어지길 바란다"고 밝혔다.

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 이재영 민주연구원장이 21일 경남 양산시 물금읍 황산로에서 열린 날자 양산 선거사무소 개소식에서 축사를 하고 있다. 2026.03.21

권형민 뉴이재명 국민통합연대당대표는 "조문관 예비후보가 제시한 부산대 유휴부지 공과대 이전 공약은 대통령의 5극 3특 비전과 맥을 같이한다"며 "양산의 부울경 중심도시 도약을 기대한다"고 말했다.

이재영 민주연구원장은 "조 예비후보는 따뜻한 인품과 정직한 성품으로, 고향 양산의 발전에 헌신할 준비가 된 사람"이라고 소개했다. 김두관 양산을 지역위원장과 허성무 도당위원장의 축전도 전달됐다.

조문관 예비후보는 인사말에서 "양산은 3년 새 청년인구 4600명, 유아인구 2800명이 줄어드는 등 미래 동력이 빠져나가고 있다"며 "산업단지와 상권이 텅 빈 '허약한 도시'로 변했다"고 진단했다.

그러면서 "부울경 메가시티 중심도시로서 양산의 방향을 다시 잡겠다"며 "물금 부산대 유휴부지에 공과대 이전을 추진, 양산 발전의 재도약을 이루겠다"고 공약했다.

조 예비후보는 "시민에게 부끄럽지 않은 깨끗하고 당당한 시장이 되겠다"며 "공직자와 함께 오직 양산, 오직 시민만을 위해 헌신하겠다"고 역설했다.

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