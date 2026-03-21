김동연 '더 낮은 자세' 당심 호소..."이재명 대통령의 현장일꾼 기회 달라"

21일 페이스북 통해 당원들에 진솔한 메시지..."4년 전 기적의 승리, 당원 덕분"

'관료 출신' 한계 자성하며 '동지 의식' 강조..."정치는 마음 얻고 함께 걷는 것"

"이재명 정부 성공 위해 모든 것 쏟을 것"...압도적 본선 경쟁력으로 '명심' 공략

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 후보 선출을 위한 예비경선 투표가 시작된 21일, 김동연 경기도지사가 당원들을 향해 "이재명 대통령의 성공을 위해 죽을힘을 다해 뛸 기회를 달라"며 간절한 지지를 호소했다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

김 지사는 이날 자신의 페이스북에 '자랑스러운 민주당 당원동지 여러분'으로 시작하는 글을 올려, 지난 4년 도정의 성찰과 앞으로의 비전을 담은 진솔한 메시지를 전했다.

김 지사는 먼저 4년 전 지방선거 당시를 회상하며 몸을 낮췄다. 그는 "당원동지들이 만들어주신 기적의 승리로 수도권 유일의 민주당 광역단체장이 되었다"며 "경기도의 저력도, 제가 이 자리에 서 있는 것 자체도 당원들이 없었으면 불가능한 일이었다"고 공을 돌렸다.

특히 그동안 당원 사회 일각에서 제기된 '스킨십 부족' 지적을 의식한 듯 자성적인 목소리도 냈다. 김 지사는 "'나는 동지들의 헌신에 보답했는가'라고 되물으면 많이 부족했다"며 "정치는 가슴으로 하는 것, 마음을 얻는 것, 당원들과 함께 걷는 것이라는 점을 깨달았다"고 고백했다. 이는 관료 출신의 '행정가' 이미지를 넘어 당원과 호흡하는 '정치인'으로서 완전히 거듭나겠다는 의지로 풀이된다.

이번 메시지의 핵심은 '이재명 대통령과의 원팀' 강조에 방점이 찍혔다. 김 지사는 당원들의 헌신에 보답하는 유일한 길은 '이재명 대통령의 성공'이라고 단언했다.

그는 "대한민국 대도약을 이끄는 대통령 곁에서 경험과 실력으로 확실히 뒷받침하고 싶다"며 "이재명 대통령의 경기도 현장일꾼으로 신명 나게 일하고 싶다"고 강조했다. 이는 중앙정부의 정책이 현장에서 꽃피울 수 있도록 경기도라는 거대 지자체를 이끌 '유능한 조력자'가 본인임을 부각한 것이다.

김 지사는 투표를 앞둔 당원들에게 "이재명 정부의 성공을 위해 죽을힘을 다해 뛰어라, 당원의 마음을 명심하고 다시 한번 일하라(고 명령해달라)"며 "저 김동연에게 그 기회를 달라"고 청했다.

정치권에서는 김 지사의 이번 메시지가 예비경선 승패의 가늠자인 권리당원들의 표심을 강하게 자극할 것으로 보고 있다. 특히 '반성과 성찰'을 키워드로 내세우며 당내 결집력을 높이는 동시에, '실전 능력'을 갖춘 현직 지사로서의 강점을 적절히 조화시켰다는 평가다.

민주당 경기도당 관계자는 "김 지사가 '명심(明心)'과 '당심'을 동시에 공략하며 본인의 진정성을 보여준 것으로 보인다"며 "압도적인 본선 경쟁력을 증명해온 만큼, 이번 진솔한 사과와 다짐이 당원들에게 어떻게 전달될지가 이번 예비경선의 관전 포인트"라고 분석했다.

한편, 민주당 경기도지사 예비경선은 21일부터 22일까지 이틀간 권리당원 100% 투표로 진행되며, 결과에 따라 본경선에 진출할 후보군이 압축될 예정이다.

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