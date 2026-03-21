정부, 대전 화재 지원센터 마련 통합 지원...원인 규명 '총력'

22개 기관 집결…의료·심리·금융 지원 한곳서 제공

합동 감식 착수…화재 확산·대피 과정 집중 점검

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부가 대전 공장 화재 수습과 피해자 지원을 위해 범정부 대응 체계를 가동한다. 행정안전부를 중심으로 중앙합동재난피해자지원센터를 설치하고 현장 지원을 강화한다.

21일 대전 대덕구 대덕문화체육관에 마련된 지원센터에는 22개 기관이 참여했다. 지원센터에서는 민원 접수와 긴급 구호, 의료·심리 지원을 한곳에서 제공한다. 융자와 세금, 국민연금 상담도 함께 진행한다. 피해자와 가족의 불편을 줄이기 위한 통합 창구 역할을 맡는다.

지방자치단체도 대응에 나섰다. 대전시와 대덕구는 피해자별 전담 공무원을 배치했다. 생활 불편과 행정 지원을 밀착 관리하는 방식이다.

김민석 국무총리가 21일 새벽 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차부품 제조 공장을 다시 찾아 화재 진압과 실종자 수색 상황을 점검하고 있다.[사진=총리실]

정부는 사고 원인 규명에도 속도를 낸다. 고용노동부와 경찰, 소방 당국이 합동 감식에 착수했다. 화재 확산 경위와 대피 과정, 안전교육 여부를 집중 점검할 계획이다.

심리지원 체계도 동시에 가동됐다. 중앙재난심리회복지원단은 피해 규모와 기관별 대응 현황을 점검했다. 향후 지원 방향과 협력 방안을 정리했다.

윤호중 행안부 장관은 이날 중대본 회의에서 "현장 소방대원의 안전을 최우선으로 고려해 수습 활동을 진행해달라"며 "정부는 조속히 사고가 수습될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 화재로 10명이 숨지고 59명이 다쳤다. 부상자에는 소방대원 2명이 포함됐다. 공장 내부에 있던 4명은 현재까지 연락이 닿지 않고 있다.

syu@newspim.com