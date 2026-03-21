민형배 "허위 득표율 문자로 선거 테러…수사 의뢰"

지도부 향해 '예비경선 순위' 공개 촉구





[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 예비경선 직후 배포된 득표율 지라시와 관련해 "배후를 추적해 수사 의뢰하고, 당 차원에서도 무관용 징계를 적용해야 한다"고 촉구했다.

민형배 경선후보(현직 국회의원)는 21일 광주 서구 자신의 경선 준비사무소에서 기자회견을 열고 "민주주의의 축제가 돼야 할 경선이 조직적인 허위사실 유포로 얼룩지고 있다"며 이 같이 밝혔다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 21일 광주 서구 자신의 경선 준비사무소에서 기자회견을 하고 있다. [사진=민형배 의원 측] 2026.03.21 bless4ya@newspim.com

그는 "40년 만의 행정통합이라는 역사적 전환점에서 치러지는 초대 통합특별시장 선거인 만큼 민주당 경선은 그 어느 때보다 깨끗하고 공정하며 투명해야 한다"고 강조했다.

이어 "예비경선 결과 발표 직후 출처를 알 수 없는 허위 득표율 문자가 광범위하게 살포됐다"며 "중앙당 선관위의 '경선결과 비공개' 방침을 의도적으로 악용한 것"이라고 지적했다.

그러면서 "명백한 선거 테러이자 당원의 선택권을 도둑질하는 범죄 행위"라며 각 후보의 정확한 득표율과 순위를 공식 발표해야 한다고 제안했다.

민 의원은 "지금 이 허위사실 유포를 바로잡지 않으면 앞으로 전국의 민주당 경선에서도 같은 수법의 범죄를 사실상 용인하는 선례가 될 수 있다"며 "어떠한 음해와 공격에도 흔들리지 않고 오직 전남·광주의 미래와 통합특별시의 성공만을 바라보며 당당히 나아가겠다"고 밝혔다.

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