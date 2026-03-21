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재향군인회, '비장성 vs 대장' 4년 만의 재대결

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재정위기 탈출 신상태 현 회장, 4년 연속 회계 '적격' 성과 부각
최전방 지휘관 출신 이성출 대장… 장성 그룹 전폭 지지 업고 출격
선거 한달 앞두고 감사·비위 의혹 제기…혼탁 양상 확산

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 오는 4월 13일 치러지는 제38대 대한민국재향군인회 회장 선거는 '비(非)장성 출신 현직 회장'과 '4성 장군 출신 도전자'의 맞대결로 압축됐다. 4년 전과 동일한 구도가 재현되면서 향군 70년 역사 속 권력 구조 재편 여부가 다시 관심을 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 예비역 군인 모임 재향군인회(향군)의 서울시회가 27일 오전 서울역 광장에서 북 도발 규탄 총력안보 결의 대회를 가진 가운데 회원들이 국민의례를 하고 있다. 2024.03.27 leemario@newspim.com

이번 선거는 2022년 제37대 선거의 연장선이다. 당시 예비역 대위 출신 신상태(75) 회장은 예비역 대장 김진호 전 회장을 큰 표차로 꺾으며 1952년 창설 이후 첫 '비장성 회장'이라는 기록을 썼다.

이번에도 신 회장은 재선에 도전하고, 이에 맞서는 인물은 예비역 육군대장 이성출(77) 전 한미연합사 부사령관이다. 20일 기준 후보 등록은 2명이며, 마감일(21일)이 주말인 점을 감안하면 사실상 양자 대결로 굳어졌다. 향군 회장 선거는 약 1만2000명의 대의원 조직과 3030개 읍면동 조직을 기반으로 한 '조직표 결집형 선거'다. 특히 비대면 전자투표 방식으로 진행돼 조직 장악력이 승패를 좌우하는 구조다.

신 회장의 최대 무기는 '재정 정상화'다. 취임 당시 약 4000억 원대 부채를 안고 있던 향군 재정을 안정 궤도에 올렸고, 4년 연속 외부 회계감사 '적격' 판정을 받았다. 향군 역사상 최초 기록이다. 조직 측면에서도 전국 3030개 읍면동 회장을 임명하고, 약 1만2000명의 간부 네트워크를 구축했다. SNS 기반 실시간 소통 체계까지 도입해 '활동 조직'으로 전환했다는 평가를 받는다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 =신상태 대한민국 재향군인회 회장이 27일 오전 서울역 광장서 열린 북 도발 규탄 총력안보 결의 대회서 인사말을 하고 있다. 2024.03.27 leemario@newspim.com

신 회장은 육군3사관학교 6기(대위 전역)로, 건국대 부동산학 석사·경영학 박사 출신이다. 서울시 향군회장(27·28대)과 향군 부회장을 거쳤으며, 복수 기업을 운영한 기업인 이력도 갖고 있다.

반면 이성출 후보는 군 엘리트 코스를 거친 군인이다. 전남 신안 출신으로 소대장부터 사단장까지 강원도 최전방에서 복무한 유일한 4성 장군으로 꼽힌다. 한미연합사 부사령관까지 지낸 야전형 지휘관으로, 장성 출신 그룹의 전폭적 지지를 받고 있다. 특히 3형제가 각각 육·해·공군 사관학교를 졸업한 이력으로 상징성이 크며, 2016년 국민의당 입당 경력 등 정치권 접점도 갖고 있다.

향군은 연간 수천억 원 규모의 자산과 사업을 운영하는 국내 최대 예비역 단체다. 회장 선거는 단순한 명예직 경쟁이 아니라 조직 인사권, 사업권, 재정 통제권을 좌우하는 자리다. 특히 전국 조직망과 연계된 각종 복지·사업 예산, 산하 기업 운영, 부동산 자산 관리 등에서 회장의 영향력은 절대적이다.

월터 샤프 한·미연합사령관(왼쪽)과 이성출 부사령관이 2009년 4월 10일 한국 KF-16·미군 F-16 전투기에 교차 탑승해 군산기지 상공에서 90분간 편대 비행을 하며 한·미 연합작전태세를 점검하고 있다. [사진 출처=국방부] 2026.03.21 gomsi@newspim.com

이 때문에 '비장성 중심 경영형 리더십'(신상태)과 '군 엘리트 중심 지휘형 리더십'(이성출)의 충돌은 향군의 구조적 방향을 가르는 분기점으로 평가된다.

선거는 정책 경쟁보다 '비위 의혹 공방'으로 번질 조짐을 보이고 있다. 최근 일부 언론은 신 회장 측근의 회계부정 의혹과 법무 관련 사적 유용 의혹을 제기했다. 보훈부는 3월 13일 감사 착수를 통보하고, 23일부터 현장 실지 감사에 들어간다. 이어 30일부터 약 10일간 집중 감사가 예정돼 있다. 국민권익위원회도 관련 공익신고 조사에 착수했다.

향군 측은 강하게 반발하고 있다. 제보자 B씨가 과거 인사 청탁과 협박을 시도한 인물이라며 "선거를 앞둔 기획성 의혹 제기"라고 주장했다. 동시에 "왜곡, 과장 보도" 가능성도 제기했다. 결국 이번 선거는 ▲재정 성과와 조직 장악력을 앞세운 현직 프리미엄 ▲군 엘리트 상징성과 장성 네트워크를 앞세운 도전자 ▲선거 직전 감사 변수라는 3대 축이 맞물린 '복합 변수 선거'로 전개될 전망이다.

향군 내부에서는 "결국 조직표와 중간 간부층의 선택이 승부를 가를 것"이라는 관측이 우세하다.

gomsi@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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