[LIV] 안병훈, 남아공 대회 2R 공동 19위... 1위는 디섐보

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 안병훈이 LIV 골프 남아프리카공화국 대회 둘째 날 경기에서 순위를 끌어올리며 상위권 도약의 발판을 마련했다.

안병훈은 21일(한국시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 인근 미드랜드에 위치한 더 클럽 앳 스테인시티(파71·7557야드)에서 열린 대회 2라운드에서 4언더파 67타를 적어냈다.

LIV 골프에 출전한 안병훈. [사진 = 리야드 로이터]

이로써 중간 합계 7언더파 135타를 기록한 안병훈은 전날 공동 29위에서 공동 19위로 순위를 끌어올렸다.

이번 시즌부터 LIV 골프 무대에 합류한 안병훈은 개막전이었던 사우디아라비아 대회에서 공동 9위를 기록하며 성공적인 출발을 알린 바 있다. 이후 두 번째 '톱10' 진입을 목표로 이번 대회에 나선 가운데, 중반까지 흐름을 끌어올리며 기대감을 높이고 있다.

선두 경쟁에서는 브라이슨 디섐보(미국)가 단독 1위에 올랐다. 디섐보는 이날까지 합계 14언더파 128타를 기록하며 경쟁자들을 따돌리고 리더보드 최상단을 차지했다.

그 뒤를 이어 다비드 푸이그(스페인)와 브랜던 그레이스(남아공)가 나란히 공동 2위에 자리했다. 또한 욘 람(스페인) 역시 11언더파 131타로 공동 4위에 이름을 올리며 우승 경쟁에 가세한 채 대회 반환점을 돌았다.

송영한은 6언더파 136타로 공동 27위에 자리했고, 이태훈(캐나다)은 3언더파 139타를 기록하며 공동 41위로 2라운드를 마쳤다.

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