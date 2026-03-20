[프로농구] KT, 가스공사와 연장 혈투 끝 84-82 승…윌리엄스 37점 '원맨쇼'

KT, KCC 1경기 차로 추격

플레이오프 진출 희망 불씨

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 수원 KT가 2차 연장 혈전 끝에 대구 한국가스공사를 꺾고 6강 플레이오프 진출 희망을 이어갔다.

KT는 20일 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈경기에서 가스공사를 84-82로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KT 윌리엄스가 20일 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈경기에서 가스공사를 상대로 득점한 이후 박수를 치고 있다. [사진=KBL] 2026.03.20 football1229@newspim.com

이날 승리로 3연패에서 탈출한 KT는 23승 25패를 기록, 7위를 유지하며 6위 부산 KCC(24승 24패)를 1경기 차로 추격했다. 반면 가스공사는 15승 33패로 9위에 머물렀다.

KT 승리의 중심에는 데릭 윌리엄스가 있었다. 윌리엄스는 3점슛 5개 포함 37점을 폭발하며 팀 공격을 이끌었다. 특히 연장에서만 15점을 몰아넣으며 해결사 역할을 톡톡히 해냈다. 한희원은 12점, 강성욱과 김선형은 나란히 10점을 기록하며 힘을 보탰다.

경기 초반 KT는 가스공사에 흐름을 내줬다. KT는 가스공사의 라건아와 김준일, 샘조세프 벨란겔 등의 공격을 제대로 막지 못했다. 그렇게 KT는 전반을 25-35로 뒤진 채 마쳤다.

3쿼터 들어 KT의 추격이 본격화됐다. 윌리엄스가 내외곽을 오가며 득점을 올렸고, 김선형이 속공과 돌파로 활력을 불어넣었다. KT는 부지런히 추격해 동점을 이뤘으나, 3쿼터 종료 직전 가스공사 정성우에게 3점슛을 허용하며 43-46으로 3점 뒤진 채 3쿼터를 마쳤다.

4쿼터는 시소게임이었다. KT는 윌리엄스와 한희원을 앞세워 추격했고, 가스공사는 라건아를 중심으로 맞섰다. 경기 종료 1분여를 남기고 윌리엄스의 연속 득점으로 KT가 60-59로 역전에 성공했다. 그러나 두 팀은 1분을 남기고도 점수를 주고 받았다. KT는 결국 63-61로 앞선 상황에서 가스공사 김준일에게 실점하며 63-63 동점을 허용했다. 경기는 연장으로 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KT 선수단이 20일 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈경기에서 가스공사를 상대로 승리한 이후 기뻐하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.20 football1229@newspim.com

연장도 초접전 양상이었다. 1차 연장에서 양 팀은 승부를 가리지 못했고, 74-74로 2차 연장을 맞았다. 2차 연장에서 윌리엄스가 다시 폭발했다. 연속 득점으로 KT가 4점 차 리드를 잡았고, 가스공사가 라건아와 신주영의 득점으로 다시 균형을 맞췄다.

승부를 가른 것은 다시 윌리엄스였다. 2차 연장 종료 15.4초를 남기고 결정적인 득점을 성공시키며 84-80 리드를 만들었다. KT는 라건아에게 2점을 허용했지만, 추가 실점하지 않으며 84-82로 승리를 확정했다.

가스공사는 라건아가 24점 16리바운드로 더블더블을 기록했고, 정성우(16점), 김준일(15점), 벨란겔(10점)이 분전했지만 막판 집중력에서 밀렸다.

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