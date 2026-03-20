故 정주영 명예회장 25주기…범현대가 청운동 자택 집결

서울 종로구 청운동 자택서 25주기 제사

범현대가 7개월 만에 한자리에

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고(故) 아산 정주영 현대그룹 명예회장 서거 25주기를 맞아 범(汎)현대 일가가 정 명예회장의 옛 청운동 자택에 모였다.

20일 현대차그룹에 따르면 정 명예회장의 25주기를 하루 앞둔 이날 오후 7시께 서울 종로구 청운동 자택에서 제사를 지냈다. 범현대가가 청운동 자택에 모이는 것은 지난해 8월 고 변중석 여사 18주기 이후 약 7개월 만이다.

이날 청운동 자택에는 정몽익 KCC글라스 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장이 제일 먼저 도착했고 이후 정몽일 현대미래로그룹 회장, 정일선 현대비앤지스틸 사장, 현정은 현대그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 정몽석 현대종합금속 회장, 정몽윤 현대해상화재보험그룹 회장, 정몽진 KCC 회장, 정몽준 아산재단 이사장, 정몽규 HDC 회장, 정몽혁 현대코퍼레이션그룹 회장, 정대선 HN Inc 사장, 정몽훈 성우전자 회장, 정몽원 HL그룹 회장, 정성이 이노션 고문, 정몽용 현대성우홀딩스 회장 등이 차례로 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 정의선 현대자동차 회장. [사진=뉴스핌 DB] leehs@newspim.com

현대가는 2015년 8월 변 여사 8주기부터 제사 장소를 청운동 옛 자택에서 한남동에 있는 정몽구 현대차그룹 회장 자택으로 옮겼다가 2019년 8월 변 여사 12주기부터 다시 청운동에 모이고 있다. 청운동 자택은 2001년 정몽구 현대차그룹 명예회장이 상속받았고, 2019년 아들인 정의선 회장에게 소유권을 넘겨줬다.

앞서 현대차그룹은 지난달 25일 정의선 회장과 김혜경 여사 등 정·재계 인사 2500여명이 참석한 가운데 정 명예회장 25주기 추모 음악회를 연 바 있다.

한편 HD현대도 이날 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌 R&D센터에서 정 명예회장 25주기 추모행사를 열었다. 정 명예회장의 손자인 정기선 회장은 추모사를 통해 "25년이라는 시간이 지났지만, 창업자님의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다"며 "불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 되었다"고 말했다.

y2kid@newspim.com