金총리, 유시민 언급 문자 노출되자 "사적 표현 불편함 정중히 사과"

"시민 형은 유명세 즐기는 강남지식인" 텔레그램 노출

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리가 유시민 작가를 두고 "유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인"이라고 평가했다. 이후 메신저 내용이 언론 보도를 통해 세간에 알려지자 김 총리는 "사적 표현에서의 불편함에 대해 정중히 공개 사과드린다"고 20일 밝혔다.

김 총리는 이날 페이스북을 통해 "(국회) 본회의 얼마 전의 사적 대화 노출에 불편을 느끼신 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 올린다. '혼자 있을 때라도 늘 삼가야 한다'는 공자님 말씀처럼 혼잣말이든 토론이든, 절제와 품격이 필요하다고 생각해 온 입장에서 부끄럽다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 김민석 국무총리(왼쪽 첫번째)가 지난 1월 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽 두번째), 조국 조국혁신당 대표(오른쪽 두번째), 유시민 작가(오른쪽 첫번째)와 대화하고 있다. 2026.01.27 photo@newspim.com

앞서 뉴데일리는 지난 19일 국회 본회의장에서 김현 더불어민주당 의원이 텔레그램을 통해 김 총리와 대화하는 장면을 카메라로 포착했다. 사진을 보면 김 의원이 "책 내면 출연해요. 본인이 직접 얘기함요. 어제 매불쇼에서요"라고 메시지를 보내자 김 총리가 "ㅎㅎ 시민형은 유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인 됐지"라고 답장했다.

김 총리는 페이스북 게시글에서 "(저는) 유시민 선배님을 늘 형이라 부르며 그 탁월함을 인정하는 사람"이라며 "선배님께서 총리를 하셨으면 좋겠다고 의견을 낸 바도 있을 정도"라고 해명했다. 이어 "20여 년 전의 정치적 격변 과정에서 제게 느끼셨을 불편을 늘 죄송하게 생각하고, 지난 계엄 이후 누차에 걸쳐 공개 칭찬해 주신 데 감사를 표해왔다"고 말했다.

그러면서 "어려운 시기의 탁월한 신경안정력에도 늘 감사했다"며 "단일화에 대한 제 충정을 인정해 주신 노무현 대통령님의 자서전을 감수해 주신 데 대해서도 늘 감사하게 생각한다"고 했다.

김 총리는 "물론 정치적 생각은 달랐던 적이 많다"며 "DJ(김대중 전 대통령)에 대한 생각도, 민주당에 대한 생각도, 국면에 대한 판단도 달랐던 적이 많다. 최근 검찰개혁 과정에 대한 논평의 정확성과 세밀함, ABC론의 타당성과 부작용 등에 대해서도 생각이 다르다"고 밝혔다. 김 총리는 이어 "제가 보다 자유로워지면 편히 말씀을 나눠보고 싶기도 하다"고 덧붙였다.

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