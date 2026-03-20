조규일 진주시장, 원도심 활성화 정책 현장 점검

상인 애로사항 및 개선 요구 수렴

활성화 조례안 입법예고, 정책 반영

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 조규일 시장이 원도심 활성화 추진계획에 따라 20일 주요 상권을 찾아 현장 점검과 상인 간담회를 진행했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장이 20일 원도심 활성화 추진계획에 따라 주요 상권을 찾아 현장을 점검하고 있다.[사진=진주시] 2026.03.20

시는 지난 17일 발표한 원도심 활성화 방안의 후속 조치로, 공실 상가를 둘러보고 유휴공간 활용 방안을 모색했다. 상인들의 경영 애로와 개선 요구를 청취하며 현장의 목소리를 정책에 반영할 방침이다.

시는 이날 '진주시 원도심 활성화 지원 조례안'을 입법예고했다. 조례안에는 원도심 상권 회복과 환경 개선을 위한 재정·행정적 지원 근거가 담겼다. 시는 이번 제도를 통해 도시공동화 대응과 지역경제 활력 제고의 발판을 마련한다는 구상이다.

조규일 시장은 "현장소통을 통해 의견을 청취하고, 입법예고를 통해 수렴될 시민들의 목소리를 정책에 반영할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라며 "원도심이 다시 활기를 찾을 수 있는 실효성 있는 지원이 될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

시는 조례 제정 이후 세부 실행계획을 확정하고, 원도심 활성화 사업을 속도감 있게 추진할 계획이다.

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