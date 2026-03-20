오너 3세 신상열 이사회 입성…농심 '글로벌 드라이브' 가속

CIS 진출·유럽 공급망 강화…다극화 전략 본격화

신상열 부사장, 조용철 대표와 투톱 체제…글로벌 성과 입증 과제

라면 의존도 여전…스낵·신사업 확장으로 돌파구 모색

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심 오너 3세인 신상열 부사장이 사내이사에 선임되며 경영 전면에 본격적으로 등장했다. 글로벌 사업 확대 기조가 이어지는 가운데 신 부사장이 실질적인 성과를 통해 존재감을 입증할 수 있을지 업계의 관심이 쏠린다.

20일 서울 동작구 농심 본사에서 열린 주주총회에서 신 부사장은 사내이사로 선임됐다. 1993년생인 신 부사장은 2019년 입사 이후 상무, 전무를 거쳐 6년 만에 부사장에 오른 인물로, 이번 사내이사 선임을 통해 경영 의사결정에 직접 참여하게 됐다. 경영 참여를 위한 본격적인 기반을 마련한 셈이다.

(왼) 신상열 부사장. (오) 조용철 대표이사. [사진=농심 제공]

이날 조용철 대표이사 사장도 함께 사내이사로 선임됐다. 조 대표는 삼성전자 글로벌 마케팅실과 동남아 총괄, 태국 법인장을 거친 글로벌 전문가로, 2019년 신 부사장과 같은 해 농심에 합류했다. 이후 국내외 영업을 총괄해온 만큼 향후 신 부사장을 보좌하며 글로벌 사업 확대를 이끌 핵심 인물로 평가된다.

농심은 올해도 글로벌 확장 전략을 이어간다. 지난해 유럽 법인을 설립한 데 이어 러시아 법인 신설을 검토 중이다. 신동원 회장은 주총 이후 기자들과 만나 "러시아에 현지 법인을 세워 CIS(독립국가연합) 지역으로 확장을 검토하고 있다"고 밝혔다. 이는 러시아를 거점으로 중앙아시아 등 CIS 시장까지 사업 영역을 넓히려는 전략으로 해석된다.

유럽 사업은 이미 핵심 축으로 자리잡고 있다. 하반기 가동 예정인 녹산 수출전용 공장이 본격 가동되면 유럽 시장 공급 효율이 개선되며 매출 확대와 수익성 개선이 동시에 가능해질 전망이다. 기존 한국에서 유럽으로 이어지던 물류 구조의 부담이 완화되면서 가격 경쟁력과 공급 안정성이 함께 강화될 것으로 보인다.

이 같은 전략은 미국 중심의 글로벌 사업 구조를 완화하려는 움직임으로 읽힌다. 현재 농심은 미국 법인이 매출의 핵심 축을 담당하고 있지만 수익성 측면에서는 변동성이 존재한다. 반면 유럽이 새로운 성장 축으로 자리잡을 경우 글로벌 포트폴리오 다변화와 함께 실적 안정성도 높아질 수 있다는 평가다.

농심이 네덜란드 암스테르담에서 진행한 신라면 트램 광고 캠페인. [사진= 농심]

이병학 대표는 이날 주총에서 "미국·중국·일본 등 전략국가 중심의 성과 창출을 지속하고 영국·인도·브라질·멕시코 등 전략시장 확장을 통해 해외 매출 비중 61% 달성을 추진하겠다"며 "녹산 수출공장과 유럽 법인 간 안정적인 공급 체계를 구축해 판매 기회를 확대하겠다"고 밝혔다.

신 부사장의 성과 역시 글로벌 사업을 통해 가시화될 것으로 보인다. 사내이사 선임을 계기로 경영 참여 범위가 확대된 만큼 조 대표와 함께 글로벌 시장에서 어떤 성과를 만들어낼지 주목된다.

한편 농심은 라면 중심의 사업 구조라는 과제도 안고 있다. 지난해 매출 3조5143억원, 영업이익 1839억원으로 성장세를 이어갔지만 전체 매출의 약 80%가 라면에서 발생하고 있다. 이에 따라 비라면 사업 확대 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

농심은 이를 해결하기 위해 스낵 사업을 제2의 핵심 축으로 육성하는 '듀얼코어' 전략을 추진 중이다. 글로벌 가공식품 시장에서 성장 잠재력이 높은 스낵을 중심으로 해외 투자와 파트너십, 인수합병(M&A) 등을 검토하고 있다. 다만 신 회장은 이날 "스낵 사업을 키우기 위해 노력하고 있지만 쉽지 않은 상황"이라며 "M&A 역시 지속적으로 검토하고 있지만 현재 구체적인 계획은 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신동원 농심 회장이 주주총회 이후 기자들과 만나 질문에 답변하고 있다. 2026.03.20 whalsry94@newspim.com

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