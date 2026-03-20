제주 개최 올해 첫 2세 경주마 경매, 최고가 6300만원 기록

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=올해 첫 2세 경주마 경매 최고가는 6,300만원이었다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=제주서 진행된 2세마 경매 현장 [사진=한국마사회] 2026.03.20 iaspire@newspim.com

지난 17일 한국마사회(회장 우희종) 제주목장에 위치한 한국경주마생산자협회 경매장에서 올해 첫 2세 경주마 경매가 개최됐다.

경주마 경매 거래는 공개된 장소에서 생산자가 말을 상장하고, 구매자는 호가해 낙찰 받는 방식으로, 가격이 투명하게 공개된다. 경주마는 혈통이나 능력에 따라 가격이 결정되므로 생산자와 구매자에게 모두 합리적인 거래방식이다.

올해 경주마 경매 시작의 포문을 연 이번 2세마 경매에는 총 130마리의 경주마가 상장되었으며, 이중 33두가 낙찰되어 25.3%의 낙찰률을 기록했다. 총 낙찰 금액은 12억 3,700만원으로 집계되었으며, 두당 평균 낙찰가는 3,748만원을 기록했다.

이번 경매의 최고 낙찰가는 부마 '카우보이칼'과 모마 '머제스틱게일'사이에서 태어난 수말로 6,300만원에 낙찰되며 당일 최고가를 기록했다. 해당 마필은 현종욱 생산자가 배출하였으며, 서울의 ㈜디알엠씨티 마주가 구매에 성공했다.

한편, 3월 시작된 경주마 경매는 올해 연말까지 총 6회에 걸쳐 시행될 예정이며, 다음 경매는 6월 2차 경매가 예정돼 있다.

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