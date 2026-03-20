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'헌법재판관 미임명' 한덕수 재판…'박성재 수첩' 증거수집 적법성 공방

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"수첩 사진 압수는 위법" vs "기록에 모두 남아"…증거능력 공방
김수혜 전 공보실장 증언 "여야 합의 시 바로 임명 취지 담화"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 국회 추천 헌법재판관 미임명 의혹 사건 20일 공판에서 '박성재 수첩'의 증거수집 적법성을 둘러싼 공방이 이어졌다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 오전 한덕수 전 국무총리, 정진석 전 대통령 비서실장, 김주현 전 대통령실 민정수석, 이원모 전 공직기강비서관, 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관 사건의 3차 공판을 열고 증거채택 여부를 둘러싼 양측 공방을 정리한 뒤 증인신문을 진행했다. 

국회 추천 헌법재판관 미임명 의혹 사건 재판에서 '박성재 수첩'의 증거수집 적법성을 둘러싼 공방이 이어졌다.  사진은 한덕수 전 국무총리. [사진=뉴스핌 DB]

재판 쟁점은 박성재 전 법무부 장관의 업무수첩 사진 파일 압수의 적법성이었다. 한 전 총리 변호인 측은 "수첩 실물을 압수한 것이 아니라 사진 파일 형태로 촬영해 압수 목록에 기재한 것으로, 압수 경위와 피압수자 참여권 보장 여부 등이 명확하지 않다"며 "위법수집 증거이므로 이를 토대로 한 파생증거 역시 증거능력이 인정될 수 없다"고 주장했다.

또 별건 피의자신문조서를 이번 사건 증거로 활용하려는 시도 역시 영장주의에 위배된다는 취지의 문제를 제기했다.

이에 대해 특별검사 측은 "수사보고서에 박성재 주거지에서 개인 업무수첩을 사진 촬영 방식으로 압수했다는 경위가 기재돼 있고 참여권 보장 여부도 기록에 남아 있다"며 "이미 기록에 존재하는 내용을 두고 추가 성명을 요구하는 것은 이해하기 어렵다"고 반박했다.

재판부는 "변호인 측이 여러 차례 의문을 제기한 만큼 필요한 답변이 있다면 특검은 서면으로 제출하라"며 관련 내용을 조서에 남기겠다고 했다. 또 한 전 총리 측이 신청한 박성재 증인 신청은 채택했다.

이후 재판부는 김수혜 전 국무총리실 공보실장을 증인으로 불러 신문을 진행했다. 특검측 주신문에서 김 전 실장은 증인으로 출석해 당시 담화문 작성 경위와 상황에 대해 설명했다.

김 전 실장은 "초안에는 '여야 합의가 이뤄질 때까지 보류한다'는 문구가 있었지만, 총리가 '오해가 있을 수 있으니 여야 합의가 되면 바로 임명하겠다는 내용으로 수정해 달라'고 했다"고 말했다.

그는 2024년 12월 26일 헌법재판관 임명과 관련해 발표된 대국민 담화문 작성 경위에 대해 "당일 오전 총리가 자신의 입장을 설명하며 담화 발표를 지시했고, 이를 토대로 빠르게 작성해 발표 직전에 최종 검토를 받았다"고 증언했다.

김 전 실장은 당시 상황에 대해 "헌법재판관 임명 문제를 두고 여야가 계속 시한을 제시하며 요구가 이어져 매우 급박했던 것으로 기억한다"며 "총리가 고민한 내용을 말하면 제가 이를 정리해 담화문 형태로 작성했다"고 설명했다.

또 담화문 작성 과정에서 "총리가 말한 취지를 적어 내려갔고 별도로 다른 사람과 상의했던 기억은 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 박성재 전 법무부 장관이 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란중요임무종사 혐의 사건 첫 공판기일에 출석하고 있다. 2026.01.26 ryuchan0925@newspim.com

이어진 한 전 총리 측 변호인의 반대신문에서 변호인은 2024년 12월 26일 발표된 담화문 작성 경위를 집중적으로 물었다. 김 전 실장은 "총리가 쭉 말한 취지를 정리해 담화문을 작성했다"며 "문어체로 그대로 말한 것은 아니지만 그 취지를 정리한 것"이라고 설명했다.

특히 그는 담화문 초안에 대해 "내가 쓴 초안에는 '여야 합의가 이루어질 때까지 보류한다'는 내용으로 끝났는데 총리가 읽어보고 '이러면 오해가 있을 수 있다. 여야 합의가 되면 바로 임명하겠다는 것을 써달라'고 했다"고 증언했다.

변호인이 한 전 총리의 평소 의사결정 방식에 대해 묻자 김 전 실장은 "총리는 굉장히 신중한 스타일이었다"며 "헌법과 법률을 준수하고 국민에게 무엇이 중요한지를 늘 강조했다"고 말했다.

한편 한 전 총리, 정 전 비서실장, 김 전 민정수석, 이 전 공직기강비서관 등은 한 전 총리가 탄핵 기각으로 권한대행에 복귀한 뒤 인사 검증을 졸속으로 진행해 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명한 혐의를 받는다.

pmk1459@newspim.com

 
 
 
 

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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