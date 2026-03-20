대구 수성구, 구·군 안전시책 평가 '우수기관' 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 대구시가 실시한 구·군 안전시책 평가에서 '우수기관'으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 평가는 구·군의 안전에 대한 의지와 재난 발생 대비 체계 구축 현황, 안전 점검 활동 등 전반적인 안전 시책 추진 상황을 종합적으로 평가한 것으로 ▲생활밀착형 안전시책 추진 ▲비상 대비 역량 강화 ▲시설물의 선제적 안전관리 ▲재난 대응 역량 강화 ▲중대재해 예방 역량 강화 등 5개 분야로 진행됐다.

대구 수성구는 2025년도 구·군 안전시책 평가에서 '우수기관'에 선정됐다.[사진=수성구] 2026.03.20 yrk525@newspim.com

특히 수성구는 시(市) 합동점검, 안전관리자문단 운영, 현장 조치 행동 매뉴얼 작성 및 활용, 안전한국훈련, 재난관리 자원 훈련, 상황 전파 훈련, 민간다중이용시설·재난취약시설 안전관리 등에서 최우수 성적을 받았다.

또한 2024년 대구 최초로 재난안전상황실을 구축해 구민의 안전을 선제적으로 확보하는 데 주력했으며, 각종 재난에 대비해 주민 대피 체제를 확립하는 등 안전 우수 시책도 적극 발굴했다.

김대권 수성구청장은 "앞으로도 구민의 안전하고 행복한 삶을 위해 지속적으로 노력하겠다"며 "구민의 안전을 최우선으로 하는 행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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