몬스타엑스, 4월 3일 美 신보 '언폴드' ALIVE 버전 콘셉트 포토 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '믿듣퍼' 몬스타엑스가 색다른 콘셉트 포토로 미국 신보 발매 열기를 더했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 몬스타엑스 공식 SNS를 통해 오는 4월 3일 발매되는 몬스타엑스 미국 신보 '언폴드(Unfold)'의 'ALIVE' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 몬스타엑스 4월 미국 신보 콘셉트 포토. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 몬스타엑스는 순백의 공간에서 화이트 톤 스타일링을 선보이며 세련되고 정제된 무드를 완성했다. 패션 룩북을 연상케 하는 감각적인 연출 속에서 멤버들은 별다른 소품이나 장치 없이 눈빛과 다양한 포즈만으로 강렬한 아우라를 발산하며 시선을 사로잡았다.

단체 컷에서는 팀으로의 몬스타엑스 존재감이 한층 두드러졌다. 일렬로 서서 카메라를 응시하거나 뒤돌아선 모습에서 몬스타엑스의 에너지와 활기가 전해졌고, 팀의 자유로운 컬러를 더욱 뚜렷하게 드러내 팬들의 설렘을 자극했다.

특히 앞서 공개된 'THIRST' 버전 콘셉트 포토와는 상반된 매력을 드러낸 가운데, 앨범 수록곡으로 추정되는 inst 버전이 담긴 스포일러 영상 역시 눈길을 끌었다. 경쾌하면서도 강약 조절이 돋보이는 하우스 사운드는 이전과는 다른 무드를 띠며 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 예고해 기대감을 끌어올렸다.

'언폴드'는 2021년 12월 발매된 미국 두 번째 정규 앨범 '더 드리밍(THE DREAMING)' 이후 약 4년 만에 발매되는 미국 앨범이다. 몬스타엑스는 앞서 앨범의 수록곡을 선공개하며 컴백 기대감을 높였다. 더욱 깊어진 감정선을 담아낸 '베이비 블루(baby Blue)'와 몬스타엑스만의 서사와 청량함을 그린 '그로잉 페인스(growing Pains)'로 음악적 확장에 나선 이들이 어떤 새로운 음악을 들려줄지 관심이 모인다.

지난 1월 서울에서 성공적으로 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'의 시작을 알린 몬스타엑스는 최근 태국 방콕 썬더돔에서 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스' 인 방콕'을 개최하며 아시아 투어로 그 무대를 넓혔다. 오는 28일 말레이시아 공연을 비롯해 다양한 공연으로 글로벌 행보를 이어갈 예정인 만큼, 미국 신보에도 이목이 집중된다.

한편, 몬스타엑스의 미국 신보 '언폴드'는 각 국가별 오는 4월 3일 0시, 전 세계 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.

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