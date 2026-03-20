강원교육청, 2026년 제1회 초·중·고졸 검정고시 시험장소 공고

4월 4일 춘천·원주·강릉 3개 지구서 1126명 응시

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 20일 도교육청 누리집과 대국민서비스에 '2026년도 제1회 초졸·중졸·고졸 검정고시 시험장소 및 유의사항'을 공고했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 인턴기자 = 2025년도 제2회 초·중·고 검정고시 원서접수일인 17일 오후 서울 동작구 서울공업고등학교 체육관에서 응시생들이 원서를 접수하기 위해 이동하고 있다. 2025.06.17 ryuchan0925@newspim.com

이번 시험에는 초졸 59명, 중졸 191명, 고졸 876명 등 총 1126명이 지원했으며, 오는 4월 4일 춘천지구는 춘천중학교, 원주지구는 남원주중학교, 강릉지구는 하슬라중학교에서 시험을 치른다.

응시자는 시험 당일 오전 8시 30분까지 신분증과 수험표를 지참해 해당 시험실에 입실해야 한다. 온라인 접수자는 3월 20일 10시부터 4월 4일 오전10시까지 대국민서비스를 통해 수험표를 출력할 수 있으며, 방문 접수자는 교육지원청에서 접수와 동시에 수험표를 발급받는다.

한편 최종 합격자는 5월 8일 오전 10시 도교육청 누리집을 통해 발표될 예정이다. 2026년 제2회 초·중·고졸 검정고시는 전국 공통으로 8월 초에 시행되며, 국가평생교육진흥원 기준으로는 "시험일 8월 초, 합격자 발표 8월 중순"으로 안내돼 있다.

정확한 날짜는 각 시·도교육청이 5월 말~6월 초 사이에 공고한다.

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