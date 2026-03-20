BMW그룹코리아, 딜러사 시상식 개최…바바리안모터스 '베스트 딜러'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹코리아가 지난 18일 서울시 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 'BMW 그룹 코리아 어워드 2026'을 개최하고 2025년 한 해 동안 BMW와 MINI의 세일즈, 애프터세일즈 및 서비스 부문에서 우수한 성과를 거둔 딜러사 임직원을 대상으로 시상식을 진행했다.

BMW그룹코리아 어워드 2026. [사진=BMW그룹코리아]

이번 행사에는 BMW그룹코리아의 7개 공식 딜러사 주요 임직원이 참석했다. 2025 BMW와 MINI의 베스트 딜러에는 바바리안 모터스가 선정됐다.

BMW그룹코리아 트레이닝 아카데미에서 인증하는 시니어 및 마스터 레벨 인증 영업직원 중 최고의 판매 성과를 달성한 BMW 세일즈 프리미엄 클럽에는 한독모터스 강희병·유호열·조민혁·최우인·최재현, 도이치모터스 김민수·김형민, 코오롱모터스 안이섭·조현우, 삼천리모터스 남궁정 등 총 10명의 세일즈 컨설턴트가 선정됐다.

이 가운데 도이치모터스 김형민은 세일즈 프리미엄 클럽에 7회째 이름을 올리며 BMW 세일즈 명예의전당에 입성했다.

엑스퍼트 레벨 인증 영업직원 중 우수한 실적을 거둔 BMW 세일즈 엑스퍼트 클럽에는 바바리안모터스 강민기·박용범·이훈태, 도이치모터스 김남규·박성준, 한독모터스 김선혁·안선진, 내쇼날모터스 심동준, 동성모터스 김현, 삼천리모터스 김윤태 등 총 10명의 세일즈 컨설턴트가 선정됐다.

BMW 베스트 퀄리티 전시장에는 도이치모터스 제주 전시장, 바바리안모터스 자유로 전시장, 삼천리모터스 천안 전시장이 뽑혔다.

MINI 세일즈 프리미엄 클럽에는 바바리안모터스 김채리·노래수·이민건·진성현, 코오롱모터스 김은지·배성우·이지훈·최은진, 도이치모터스 남성권·이도현·최성진, 동성모터스 정성윤 등 12명의 세일즈 컨설턴트가 이름을 올렸다. 이 가운데 바바리안모터스 김채리는 세일즈 프리미엄 클럽 7회 수상 기록을 달성하며 MINI 세일즈 명예의전당에 입성했다.

더불어 MINI 올해의 전시장은 바바리안모터스 목동 전시장이 선정됐다.

고객에게 차량 관련 전문적인 제품 지식을 제공하는 프로덕트 지니어스 부문에서는 동성모터스 백현창 및 바바리안모터스 김승규가 베스트 BMW 지니어스로, 바바리안모터스 전경철이 베스트 MINI 지니어스로 각각 선정됐다.

한편, BMW 인증 중고차 부문에서 우수한 성과를 거둔 BMW 세일즈 프리미엄 클럽 BPS(BMW Sales Premium Club BPS)에는 도이치모터스 이학민, 동성모터스 이정훈, 삼천리모터스 천진호가 이름을 올렸다.

최고 수준의 기술력과 고객 만족을 실현한 베스트 서비스센터는 중정비 부문에 삼천리모터스 동탄 서비스센터가, 경정비 부문에는 내쇼날모터스 서산 서비스센터가 선정됐다. 또한 베스트 애프터세일즈 딜러에는 내쇼날모터스가 이름을 올렸다.

이 밖에 지속가능성 관련 성과를 조명하는 엑설런스 인 서스테이너빌리티 2025 부문에는 내쇼날모터스가, 엑설런스 인 리테일 HR 부문에는 삼천리모터스가 선정됐으며, 엑설런스 인 BMW 브랜드 및 커스터머 부문에는 도이치모터스가 수상의 영예를 안았다.

한상윤 BMW그룹코리아 대표이사는 "한 해 동안 BMW와 MINI가 고객들의 큰 사랑을 받으며 의미 있는 성과를 이어갈 수 있었던 것은 딜러사 임직원 여러분의 열정과 헌신 덕분"이라며 "앞으로도 서로에 대한 신뢰와 견고한 파트너십을 통해 새로운 기회를 만들어가고, 노이어 클라쎄와 함께 BMW 그룹 코리아의 다음 도약을 이어가길 기대한다"고 밝혔다.

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