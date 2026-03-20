삼성바이오로직스, 정기주총 개최…존림 대표 재선임

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 존림 삼성바이오로직스 대표이사가 재선임에 성공했다.
삼성바이오로직스는 20일 인천 송도국제도시에 위치한 송도컨벤시아에서 열린 제15기 정기 주주총회에서 존림 대표이사 사장과 노균 EPCV센터장(부사장) 재선임 안건이 원안대로 가결됐다고 밝혔다. 존림 대표는 2020년 12월 취임 이후 세 번째 임기를 이어가게 된다.
이 외에 ▲재무제표 승인 ▲정관 변경 ▲사외이사 및 감사위원 선임 ▲이사 보수한도 승인 안건도 통과됐다. 사외이사 및 감사위원으로는 김정연 이화여자대학교 법학전문대학원 교수가 신규 선임됐다.
이번 주주총회는 현장 참석과 온라인 생중계 방식으로 진행됐으며, 약 1400명의 주주가 참여했다. 회사는 주주 편의를 위해 지난 10일부터 19일까지 열흘간 전자투표를 실시해 주주의 의결권 행사를 지원했다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 "올해는 창립 15주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "기업가치 제고를 통한 주주가치 향상은 물론, 대한민국 바이오산업과 경제 발전에 기여하기 위한 노력을 지속하겠다"라고 강조했다.
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