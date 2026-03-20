신라스테이, 브랜드파워 7년 연속 1위…고객 감사 패키지 출시

비즈니스 호텔 부문 7년 연속 1위 선정

객실 할인 패키지·SNS 이벤트 선보여

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 호텔신라는 신라스테이가 '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 비즈니스 호텔 부문에서 7년 연속 1위에 선정됐다고 20일 밝혔다.

신라스테이는 브랜드파워 7년 연속 1위 수상을 기념해 고객 성원에 보답하고자 '땡큐 포 유어 스테이' 패키지를 선보인다.

호텔신라는 신라스테이가 '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 비즈니스 호텔 부문에서 7년 연속 1위에 선정됐다고 20일 밝혔다. [사진=호텔신라]

'한국산업의 브랜드파워'는 한국능률협회컨설팅이 국내 소비자를 대상으로 브랜드 인지도와 충성도를 조사해 산업별 최고의 브랜드를 선정하는 지표다. 올해는 전국 1만3000여 명을 대상으로 1대 1 개별 면접조사를 실시해 총 227개 산업의 브랜드 경쟁력을 평가했다.

신라스테이는 비즈니스 호텔 부문에서 브랜드 인지도와 충성도 전 항목에서 가장 높은 평가를 받으며 7년 연속 1위를 차지했다.

이 같은 성과는 신라스테이가 전국 16개 지점에서 일관된 서비스와 합리적인 상품을 제공하며 고객 신뢰를 쌓아온 결과로 평가된다.

신라스테이는 각 지역의 고객 수요와 여행 트렌드를 반영한 맞춤형 패키지 상품을 선보이며 고객 경험을 확대하고 있다. 고궁 인근에 위치한 신라스테이 광화문에서는 '한복 무료 대여 패키지'를 운영하며 신라스테이 여수에서는 박람회, 크루즈, 뮤지엄 등 지역 관광 콘텐츠와 결합한 패키지를 선보이고 있다.

신라스테이 브랜드파워 7년 연속 1위 기념 패키지는 ▲객실(1박) ▲조식·중식·석식 20% 할인 혜택으로 구성되며 이달 31일까지 판매한다. 신라스테이 전국 16개 지점에서 오는 6월 30일까지 투숙할 수 있다.

수상을 기념해 SNS 이벤트도 진행한다. 신라스테이 공식 SNS에서 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 7명에게는 '신라스테이 전 지점(플러스 이호테우 제외) 객실 1박과 조식 2인 숙박권'을, 77명에게는 '커피 기프티콘'을 제공한다.

shl22@newspim.com