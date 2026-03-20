국립소방병원, 23일부터 11개 진료과목 확대…주민 의료 접근성 강화

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 음성군 맹동면 충북혁신도시에 건립된 국립소방병원이 지역사회의 높은 의료 수요를 반영해 오는 23일부터 11개 진료과목으로 범위를 넓히고 운영시간도 대폭 확대한다.

국립소방병원은 올해 6월 정식 개원에 앞서 안정적인 운영을 위한 단계별 시범진료를 진행 중이다.

국립소방병원.[사진=음성군] 2026.03.20 baek3413@newspim.com

지난해 12월 소방·경찰공무원 및 직계가족 대상 5개 과목 시범진료를 시작한 데 이어, 올해 2월 소아청소년과와 산부인과를 중심으로 지역 주민 대상 진료를 성공적으로 확대했다.

이번 조치로 23일부터 기존 소아청소년과·산부인과 외에 내과(소화기·순환기·감염), 외과(대장항문·일반외과·화상), 재활의학과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 정신건강의학과, 가정의학과 등 총 11개 과목이 추가된다.

운영시간도 내원객 편의를 위해 크게 늘어난다. 기존 주 2회(화·목) 휴진에 월요일 오후·수·금요일 오전만 제한 진료에서, 23일부터 화·수·목요일 전일(오전 9~12시, 오후 13:30~16:30), 월요일 오후(13:30~16:30), 금요일 오전(9~12시)으로 요일별 공백을 최소화한다.

서울대병원이 위탁 운영하는 이 병원은 지하 2층·지상 4층, 연면적 3만9464㎡ 규모에 302병상을 갖췄다.

6월 정식 개원 시 입원실·수술실·응급실·인공신장실 등을 포함한 19개 진료과를 운영할 계획이다.

홍태경 군 2030전략실장은 "이번 확대는 지역 주민들에게 단비 같은 소식"이라며 "6월 개원 전 서울대병원의 우수 시스템이 지역에 자리 잡도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com