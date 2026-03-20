충북도, 중동사태 피해기업에 500억원 긴급 투입

수출·운송업 자금난 해소 총력…이차보전 최대 2.8% 우대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 최근 중동사태 여파로 자금난을 겪는 도내 중소기업을 위해 총 500억 원 규모의 경영안정자금을 긴급 투입한다.

수출입 차질과 물류비 상승으로 위기에 처한 기업에 신속한 유동성을 공급해 지역 경제 충격을 최소화한다는 계획이다.

충북도청. [사진=뉴스핌DB]

도는 20일 '중동사태 피해기업 특별금융지원 대책'**을 발표하고, 중소기업육성자금 운용계획을 변경해 긴급 지원에 나선다고 밝혔다.

기업이 도의 융자 결정을 받아 협약은행(농협·신한은행 등 11곳)을 통해 대출을 받으면, 도와 시·군이 이자 2.8%를 보전한다.

기존 이차보전 1.8%에 피해기업 우대금리 1%를 추가한 수준이다.

지원 대상은 충북 내 사업장을 둔 제조업·지식산업서비스업 등 중소기업 중 ▲중동지역 수출·입 피해기업 ▲연간 100만 달러 이상 수출 중소기업 ▲일반화물운송업체 등이다.

기업당 최대 5억 원 한도, 2년 일시상환 조건으로 자금을 지원하며 금융 취약기업의 대환(갈아타기) 자금이나 기존 수혜기업의 만기 연장(1년)도 허용된다.

특히 이번 조치는 대금 결제 지연, 계약 취소, 운송 제재 등으로 실질 피해를 본 수출입 기업뿐 아니라, 유가 상승으로 운송비와 원자재 가격이 급등한 기업까지 폭넓게 지원한다.

충북도는 시·군 자금 중복지원 제한을 한시적으로 해제해 기업의 현금흐름 위축을 막겠다는 방침이다.

자금 신청은 이날부터 충청북도기업진흥원에서 방문·우편·온라인(ebizcb.chungbuk.go.kr) 방식으로 접수를 받으며 예산 소진 시까지 진행된다.

이제승 경제통상국장은 "정부와 유관기관, 현장을 긴밀히 연결해 선제적 점검과 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com