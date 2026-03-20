트럼프-다카이치, 신 밀월 과시...美 "일본 더 나서주길" 日 "이란 핵 용납 안 돼"

트럼프 "일본은 적극적" 극찬호르무즈 군사지원 압박

다카이치, 에너지 안정화 제안 등 '경제 안보'로 화답

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에서 정상회담을 갖고, 중동 사태 대응과 에너지 안보를 축으로 한 이른바 '신(新) 밀월 관계'를 과시했다. 이란과의 전쟁이 장기화하는 가운데, 미국이 일본을 중동 안보의 전면에 세우려는 구상과 일본의 '기여 외교'가 맞물린 장면이라는 평가가 나온다.

◆ 트럼프 "일본, 정말 적극적으로 나서"

이번 회담의 최대 쟁점은 호르무즈 해협 안보를 둘러싼 일본의 역할이었다. 트럼프 행정부는 그동안 일본에 소해함(기뢰제거함) 파견을 포함한 실질적 군사 기여를 지속적으로 요청해 왔으며, 이번 회담에서도 압박 수위를 높인 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 회담 전 "일본의 지원 수준에 만족하느냐"는 취재진의 질문에 "오늘 그 문제를 논의할 것"이라고 전제하면서도 "우리는 모든 면에서 일본과 엄청난 관계를 유지해 왔으며, 그들은 정말로 적극적으로 나서고 있다(stepping up to the plate)"고 극찬했다. 이는 최근 이란 관련 군사 지원 요청을 거부한 일부 유럽 동맹국들을 향해 "도움이 필요 없다"며 독설을 퍼부어온 태도와는 극명한 온도 차를 보인다.

트럼프 대통령은 또한 "미국은 누구의 도움도 필요하지도, 원하지도 않는다"며 고립주의적 면모를 보이면서도 "일본이 더 나서주기를(step up) 기대한다. 우리는 그런 관계이고 우리가 일본을 위해 4만 5000명의 병력을 주둔시키며 막대한 비용을 쓰고 있다"고 언급해 일본의 상응하는 기여를 재차 압박했다. 일본을 '모범 동맹'으로 치켜세우며 사실상 나토(NATO) 등 다른 동맹국들의 동참을 압박하는 고도의 전략이라는 분석이다.

◆ 다카이치 총리, 에너지·핵 이슈로 화답

다카이치 총리는 트럼프의 '청구서 외교'에 경제 안보 카드로 응수했다. 그는 모두 발언에서 "미·일 양국이 함께 더 강하고 부유해지기 위한 방안을 논의하고 싶다"며 "세계 에너지 시장 안정을 위한 구체적 제안을 가져왔다"고 밝혔다. 회담에서는 희토류 및 중요 광물, 알래스카산 에너지 협력을 중심으로 양국 공급망을 결속하는 방안이 집중 논의된 것으로 알려졌다.

다카이치 총리는 이어 "이란이 핵무기를 보유하도록 결코 허용해서는 안 된다"며 미국의 강경한 대이란 노선에 전폭적인 지지를 보냈고, "오직 도널드만이 세계 평화를 이룩할 수 있다"며 개인적 신뢰를 강조했다. 이는 국내의 이란전 반대 여론과 평화헌법의 제약을 의식하면서도, 백악관에서는 최대한 협력적인 메시지를 내어 동맹의 균열을 차단하려는 포석으로 풀이된다.

◆ 유럽엔 냉대·일본엔 밀월… 동맹 서열화

이번 회담은 미국이 동맹국을 기여도에 따라 노골적으로 차별화하는 장면을 재확인시켰다. 트럼프 대통령은 이란 사태 이후 파병에 미온적인 유럽 국가들을 향해 "우리가 수천억 달러를 쓰며 지켜주는 나라들이 일방적으로 이익만 챙긴다"며 성토해 왔다. 반면, 일본에 대해서는 이날 "정말 적극적"이라며 호평을 아끼지 않았다.

일본이 헌법적 제약 속에서도 알래스카산 에너지 구매 확대와 해상 경계 강화 등 가시적인 기여책을 모색하는 사이, 유럽은 법적·정치적 우려를 앞세워 거리를 두면서 동맹 내 위상이 극명하게 갈리고 있다는 평가다.

◆ 한국에도 '기여' 압박… 정교한 리스크 관리 시급

트럼프 대통령이 일본을 '우등 동맹'으로 세운 것은 한국을 포함한 다른 동맹국에도 동일한 잣대를 적용하겠다는 강력한 시그널로 평가된다. 특히 일본 원유 수입량의 90% 이상이 중동 해협을 통과한다는 점을 상기시키며 "일본이 나서는 것이 마땅하다"고 압박한 논리는, 중동 에너지 의존도가 높은 한국에도 그대로 적용될 수 있다.

중동 분쟁이 장기화하고 미군 전력이 중동으로 재배치될 경우 한반도 안보 공백 우려도 커지는 만큼, 우리 정부 역시 방위비 분담금 및 에너지 협력 등 다각적인 측면에서 정교한 '트럼프 리스크 관리'와 전략적 대응이 요구된다는 지적이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 19일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스(집무실)에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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