트럼프 "이란 또 카타르 LNG 시설 공격 시 가스전 통째로 폭파"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 이스라엘의 이란 가스전 공격에 대해 미국의 사전 인지설을 부인하며, 이란이 카타르를 다시 공격할 경우 이란 가스전 전체를 파괴하겠다고 강력 경고했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이스라엘이 중동 사태에 대한 분노로 이란의 사우스파르스 가스전 시설 일부를 공격했다"고 공식 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그러면서도 그는 "미국은 이 특정 공격에 대해 전혀 알지 못했으며, 카타르 역시 어떤 식으로든 관여하지 않았고 공격 사실조차 모르고 있었다"고 주장했다.

이날 앞서 월스트리트저널(WSJ)은 미국 당국자들을 인용해, 트럼프 대통령이 이스라엘의 사우스파르스 공격을 사전에 인지하고 있었으며 호르무즈해협 봉쇄와 관련해 이란에 경고 메시지를 보내는 차원에서 이를 지지했다고 보도했다.

다만 이후 트럼프 대통령은 메시지가 충분히 전달됐다고 보고, 이란 에너지 시설에 대한 추가 공격에는 반대하고 있다고 신문은 전했는데, 트럼프 대통령이 해당 보도 내용을 전면 부인하고 나선 것이다.

이어 트럼프 대통령은 이란이 보복 차원에서 카타르 북부에 위치한 세계 최대 액화천연가스(LNG) 생산 시설이 밀집한 라스라판 산업단지를 공격한 것을 두고 "정당하지도 공정하지도 않은 공격"이라고 비난했다.

그는 이란이 '무고한' 카타르를 다시 공격하지 않는 한 이스라엘의 추가 공격은 없을 것이라고 약속하면서도, 재도발 시에는 미국의 직접적인 군사 개입을 시사했다.

트럼프 대통령은 "만약 카타르 시설이 다시 공격받는다면, 미국은 이스라엘의 동의 여부와 상관없이 사우스파르스 가스전 전체를 대규모로 폭파(massively blow up)할 것"이라며 "이란이 일찍이 보지도 겪지도 못한 수준의 위력이 될 것"이라고 최후통첩을 보냈다.

트럼프 대통령은 "이러한 파괴가 이란의 미래에 미칠 영향을 고려해 승인하고 싶지 않지만, 카타르가 타격받는다면 주저하지 않겠다"고 덧붙였다.

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