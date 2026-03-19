나이키, 북중미 월드컵 누빌 축구 국가대표팀 유니폼 출시

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 나이키가 대한민국 축구 국가대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 입을 유니폼을 공개했다.
나이키는 19일 유니폼을 공개하며 대한민국 축구가 지닌 강인함과 에너지를 디자인에 담았다고 설명했다.
디자인 콘셉트는 '호랑이의 기습'이다. 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 나가는 한국을 그렸다.
홈 유니폼은 '백호'를 모티브로 삼아 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀었다.
백호의 털을 재해석한 '타이거 카모플라주(위장막)' 패턴을 디자인 요소로 삽입했다.
어웨이 유니폼에는 '기습' 서사를 확장해 에너지와 폭발적인 기세를 시각적으로 표현했다.
또한 나이키는 선수들이 쾌적한 착용감을 유지할 수 있도록 피부와 원단 사이 공기 흐름을 극대화한 '에어로-핏'(Aero-FIT) 기술을 적용했다. 땀을 빠르게 건조시킬 수 있도록 하는 게 핵심이다.
특히 열이 집중되는 부위에는 메쉬(그물망) 소재를 적용해 냉각 효율을 극대화했다.
유니폼은 오는 23일 공식 출시하고 오는 28일 코트디부아르와의 경기에서 선수들이 처음 착용한다.
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