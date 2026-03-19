장금용 창원시장 권한대행, 범한메카텍 방문 수출 애로 청취

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 장금용 시장 권한대행이 19일 범한메카텍을 방문해 기업 현장을 둘러보고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
이번 현장방문은 지난 11일 TIC 기업체 간담회에 이어 대외 여건 변화로 어려움을 겪는 지역 제조기업 목소리를 듣고 현장 애로를 점검하기 위해 마련됐다.
현장에는 범한메카텍 임원진과 사내협력사 관계자들이 함께해 애로와 건의사항을 전달했다.
범한메카텍은 에너지 플랜트용 대형 기자재 생산·수출 과정에서 최근 이란 전쟁 여파로 물류 운송이 어려워지면서 대형 제품이 공장 내에 정체됐고 생산 차질이 발생했다고 설명했다.
장 권한대행은 "대외 불확실성 확대로 지역 수출기업들이 생산과 물류 현장에서 어려움을 겪고 있는 만큼 기업 애로를 현장에서 직접 확인하고 실질적 지원방안을 찾는 데 최선을 다하겠다"며 "현장에서 제기된 사항은 관계 부서와 함께 면밀히 검토해 기업 생산과 수출이 안정적으로 이어질 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.
창원시는 앞으로도 지역 주력기업 생산·수출 현장을 지속 점검하고 현장 애로에 실질적 지원방안을 검토할 방침이다.
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