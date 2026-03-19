"머무는 도시로"…태백시, 태백역 중심 삼수·황연권 재편 속도

도시재생·교통·주거·상권·복지 인프라 한데 묶는 구조 전환 추진

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시가 태백의 관문인 태백역 일대를 중심으로 교통, 주거, 상권, 생활 인프라를 유기적으로 연결하는 삼수·황연권 재편에 속도를 내고 있다.

19일 태백시는 도시재생사업과 교통망 확충, 주거환경 개선, 상권 활성화를 동시에 추진해 '관문–체류–정주–상권'으로 이어지는 도시 구조를 단계적으로 구축한다는 계획을 밝혔다.

◆도시재생… 관문을 '체류 거점'으로

삼수·황연권 변화의 핵심은 태백역 사거리 일원을 중심으로 한 도시재생사업이다. 태백시는 250억 원 규모의 지역특화 도시재생 공모사업에 재도전하며 이 일대를 교통·관광·상권 기능이 결합된 '연결과 체류 중심의 원도심'으로 조성할 방침이다.

이를 위해 버스터미널 현대화를 추진, 시는 영암고속과 업무협약을 체결하고 부지 확보 기반을 마련했다. 새로 조성될 터미널은 단순 교통시설을 넘어 여행자 라운지와 관광안내 기능을 갖춘 복합 거점시설로 계획됐으며, 태백역 일대 상권을 하나의 호텔처럼 연계하는 체류형 관광 시스템 구축도 병행된다. 시는 이를 통해 '도착–체류–경험–연결'로 이어지는 관광 구조를 구축해 스쳐가는 도시에서 머무는 관광도시로 전환을 본격화한다는 구상이다.

태백시청.[사진=태백시] 2026.02.12 onemoregive@newspim.com

◆교통 인프라… 철도·도로 연결되는 관문

삼수·황연권은 태백을 찾는 이용객이 가장 먼저 마주하는 교통 거점으로, 철도·도로 인프라 개선도 함께 추진되고 있다. 현재 한국철도공사가 155억 원 규모의 태백역 리모델링 사업을 진행 중으로, 이용 환경 개선과 함께 도시 이미지 제고 효과가 기대된다.

또한 EMU-150(ITX-마음)은 당초 2028년 도입 예정이었으나 약 5년 앞당겨 2023년부터 운행을 시작했으며, 향후 기존 열차를 단계적으로 대체할 예정이다. 영월~태백~삼척 고속도로 건설사업이 예비타당성조사를 통과한 가운데, 태백시는 향후 노선 계획에 지역이 반영될 수 있도록 관계기관과 협의를 이어가고 있다.

시는 철도·도로망 개선과 버스터미널 현대화가 맞물릴 경우 삼수·황연권이 광역 교통이 집약된 태백의 핵심 관문으로 도약할 것으로 보고 있다.

◆정주환경 개선… 노후 주거지·보행환경 정비

정주환경 개선과 생활 인프라 확충도 병행된다. 태백시는 황연동·삼수동 일원에 약 90억 원 규모의 노후주거지 정비사업 공모를 추진해 노후주택과 빈집을 정비하고 생활 SOC를 확충할 계획이다. 이를 통해 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 주거환경을 조성하는 한편, 주민 커뮤니티 공간을 마련해 공동체 기능 회복도 도모한다는 방침이다.

생활권 내 보행환경과 야간경관 개선도 추진된다. 엄목교~태백역 사거리 구간을 비롯한 삼수·황연권 주요 구간에 경관가로등과 LED 라인조명을 설치해 보행 안전과 도시 이미지 개선 효과를 높이고, 인도 폭이 좁고 전주·통신주로 보행 불편이 발생하는 태백역 사거리~엄목교 구간에 대해서는 전선 지중화 사업을 검토 중이다.

시는 관련 사업이 단계적으로 추진될 경우 생활권 전반의 보행환경이 개선되고 주민들의 일상 편의와 안전성이 함께 향상될 것으로 기대하고 있다.

◆상권 활성화… '노다지길' 중심 체험형 상권 조성

삼수·황연권 일대에서는 상권 회복과 체류형 소비 기반 확충도 함께 진행된다. 태백시는 태백역에서 황지연못까지 이어지는 삼수동 일원에 총 62억 원 규모의 '먹거리길 상권활성화 사업'을 추진해 '노다지길' 상권 브랜드를 구축할 계획이다. 이 사업은 상권 환경 개선과 특화 브랜드 개발, 관광 콘텐츠 운영을 통해 태백의 역사·문화·관광 자원을 결합한 체험·체류형 상권으로 육성하는 것이 핵심이다.

테마거리 조성, 거리 디자인과 야간 경관 연출, 특화상품·굿즈 개발, 청년창업 기반 조성, 노후 점포 개선, 상인 역량 강화 교육 등 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 다양한 사업도 단계적으로 추진된다.

먹거리길 일원은 태백역과 시외버스터미널에 인접한 주요 교통 거점이면서 상권과 주거 기능이 결합된 중심 생활권으로, 시는 2024년 터미널 인근 유휴부지에 80면 규모 공한지 주차장을 조성해 운영 중이며 향후 공영주차장으로 정비할 계획이다.

또 2025년 목양교회 인근 18면, 2026년 추가 유휴부지 10면 등 주차공간을 순차적으로 확보해 상권 접근성과 이용 편의를 높인다는 구상이다.

◆행정·복지 기능 확충… 생활권 완성도 제고

생활 기반 강화를 위한 행정·복지 기능 확충도 추진된다. 삼수동에서는 주민 2,000여 명이 서명한 건의서를 통해 행정복합타운 조성이 제안돼 시가 사업 추진을 검토 중으로, 노후 청사 문제 해소와 함께 관문 지역 정주환경 개선 효과가 기대된다. 황연동 일대에서는 구 KT&G 건물을 활용한 보건소 제2청사(정신건강복지센터) 설치가 추진되고 있으며, 황연부녀경로당 이전·신축 사업(사업비 12억 원)도 2026년 9월 준공을 목표로 진행 중이다.

태백시 관계자는 "삼수·황연권은 태백의 첫 인상을 결정하는 핵심 지역"이라며 "교통과 관광, 상권과 주거가 유기적으로 연결되는 구조를 만들어 시민과 방문객이 함께 머무는 도시로 바꿔 나가겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com