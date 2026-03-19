광주시, 도시철도 2호선 역명 의견수렴 완료

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 시민들의 높은 참여와 관심 속에 광주도시철도 2호선 1단계 역명 의견 수렴이 마무리됐다.
광주시는 도시철도 2호선 1단계 18개 정거장의 역명 제정을 위한 시민 의견조사가 참여자 1만 3779명을 기록하며 마무리됐다고 19일 밝혔다.
광주시는 설문조사 결과를 바탕으로 4월부터 5월까지 자치구·광주시 지명위원회 심의를 거쳐 국립국어원에 로마자·한자 표기 자문을 의뢰할 예정이다. 최종 역명은 6월 중 확정, 고시할 예정이다.
이번 조사는 지난 3월 2일부터 15일까지 온라인 시민참여플랫폼 '광주온(ON)'과 오프라인 행정복지센터에서 동시에 진행했다.
광주온(ON)을 통한 온라인 설문에는 1만 1293명이, 역 인근에 거주하는 주민을 대상으로 한 오프라인 설문에는 26개 행정복지센터에서 2486명이 참여, 총 참여자 수가 1만 3779명을 기록했다.
특히 시민정책참여단 온라인 참여율은 25.5%로 올해 평균 참여율인 15%를 크게 웃돌아 도시철도 2호선 1단계 개통에 대한 시민의 높은 기대감을 증명했다.
설문 결과 시민들은 지역의 대표성과 상징성을 갖춘 명칭을 선호하는 것으로 나타났다.
주요 역명으로는 201정거장 '시청역'(58%), 207정거장 '월드컵경기장역'(86%), 215정거장 '조선대역'(86%), 218정거장 '광주교대역'(72%),
219정거장 '광주역'(73%)이 높은 지지를 받았다.
일부 정거장은 역명 후보 간 지지율 차이가 크지 않았다. 238정거장 '유덕역'(40%)과 '버들마을역'(39%), 202정거장 '치평역'(37%)과 '상무지구역'(32%), 208정거장 '풍암호수공원역'(50%)과 '풍암역'(42%)은 10% 이내 지지율 차이를 보였다.
강기정 광주시장은 "참여자 1만 3779명이라는 숫자가 도시철도 개통을 기다리는 시민의 마음이라 생각하고, 보내주신 의견을 잘 반영해 역명을 결정하겠다"며 "광주와 전남의 새로운 역사가 시작되는 시기에 중요한 지역 현안들이 차질 없이 굴러갈 수 있도록 잘 준비하겠다"고 말했다.
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