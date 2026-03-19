베니스비엔날레 한국관, '해방공간' 기념비로 재탄생…"주권에 대해 사유"

한강 작가, '애도' 스테이션서 '퓨너럴' 작품 선봬

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 제61회 베니스비엔날레 국제 미술전 한국관의 전시 주제가 '해방공간: 요새와 둥지'로 정해졌다.

19일 서울 종로구에 위치한 아르코미술관에서는 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관의 전시 계획을 발표하는 기자간담회가 열렸다. 자리에는 이한신 아르코미술관 관장과 한국관의 예술감독 최빛나를 비롯해 참여 작가 최고은과 노혜리가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 한국문화예술위원회가 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 전시계획 발표 기자 간담회를 개최했다. 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

'해방공간: 요새와 둥지'는 베니스비엔날레 한국관을 '해방공간'을 위한 임시적 기념비로 새롭게 제시한다. '해방공간'은 일제 강점기에서 벗어나 새로운 국가를 건설하고자 했던 역사적 과도기면서 새로운 주권 개념의 실천 및 세계 만들기를 위한 현재진행형 운동 공간을 지칭한다.

이날 이한신 아르코미술관 관장은 "최근에 전 세계적으로 많은 미술전이 생겼지만, 여전히 베니스비엔날레는 의미와 역사성이 깊고 중요한 미술전 중 하나이다. 이번 미술전에도 많은 관심 가져주셔서 감사하다"라고 말했다.

이어 "많이 노력해 주고 계신 감독님, 작가들과 미술전 준비도 잘해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

해방공간 기념비로서 한국관은 '요새'와 '둥지'에 비견할 대조적 감각이 공존하는 공간으로 구성되며, 기념비를 통한 (해방) 운동은 선집, 펠로우쉽과 네트워크 활동, 나아가 귀국전 등으로 확장될 예정이다.

최빛나 예술감독은 "12.3 불법 계엄 사태와 이어진 탄핵과 정권교체는 저를 비롯한 대한민국 시민 주권자에게 민주주의 체제의 발전에 대해 공동체적 의식을 일깨웠다. 그날의 역사에, 광장에 오래 서 계신 분들에게 보답하는 마음으로 무언가를 할 수 있길 바랐다. 이런 바람과 질문에 대한 것으로 '해방공간: 요새와 둥지'라는 주제로 정해봤다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 최빛나 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관예술감독이 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 한국관 전시계획 발표 기자 간담회에 참석해 발안을 하고 있다. 이번 행사는 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

이어 "한국관은 견고하고 배타적인 국가주의와는 다른 방식으로 포용과 연대에 근거하는 하나의 운명 공동체이자 미완의 프로젝트로서 '나라 세우기', 혹은 '나라 고쳐쓰기' 운동의 방향이자 감각적, 상상적 수단을 제공하는 데 목적을 두고자 한다"라고 말했다.

이어 "한국을 넘어 새로운 주권 개념의 실천 및 세계 만들기를 위한 현재진행형의 살아 숨 쉬는 운동 공간을 지향할 것"이라고 부연했다.

'해방공간: 요새와 둥지'는 동료 예술가에 그치지 않고 광범위한 문화 사회 현장 속 창작자 및 활동가를 펠로우로 초청해 해방공간 기념비로서 한국관 운동성 및 연대 의식을 확장한다.

초대 펠로우로 농부 활동가 김후주, 작가 겸 가수 이랑, 노벨문학상 수상 소설가 한강, 사진작가 황예지, 예술가 크리스티앙 니얌페타가 참여한다. 이들은 한국사의 특수한 지점 '빛의 혁명' 혹은 12.3 계엄 이후 탄핵 시위, 5.18 민주화 운동, 제주 4.3 등에 개입하며 목소리를 낼 예정이다.

최고은 작가는 "이번 한국관 전시에서 요새를 담당하고 있다. 1년 전에 던져주신 해방공간, 해방이라는 아주 크고 무겁고 어렵고 귀한 주제를 잘 풀어내기 위해서 한국관, 그리고 베니스 자르디니 공원을 지속적으로 관찰하면서 작업을 구상해 왔다. 그 결과로 이번 전시에서 '메르디앙'이라는 작업을 선보인다"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 최고은 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 참여 작가가 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 한국관 전시계획 발표 기자 간담회에 참석해 발안을 하고 있다. 이번 행사는 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 노혜리 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 참여 작가가 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 한국관 전시계획 발표 기자 간담회에 참석해 발안을 하고 있다. 이번 행사는 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

이어 "지리학적으로 북극과 남극의 천정을 잇는 대 원이라는 뜻이고, 동양 의학적으로는 기가 흐르는 경락이라는 뜻이 있다. 이 단어를 통해 몸이나 공간의 이면을 가로지르면서 보이지 않는 흐름이나 방향으로 풀어가고 있다"라고 말했다.

최 작가는 "환경이나 기후, 일본관과의 경계로 작업이 확장돼 이어진다. 개인적으로는 이 작업의 범위는 물리적으로 고정되지 않는다고 생각했다. 그 확장이 한계가 있지 않고 그걸 경험하는 관객의 상상 속에서 파장으로 이어졌으면 하는 마음으로 작업을 하고 있다"라고 부연했다.

노혜리 작가는 베니스 한국관에서 '베어링'이라는 작업을 선보일 예정이다. '베어링'의 움/막은 안팎으로 관객이 따라갈 수 있는 동선을 마련하며, 그 사이사이에는 들르고 머물러 갈 스테이션들을 가진다.

노 작가는 "둥지와 베어링은 모두 품고 길러내지만, 궁극적으로 둥지를 떠나서 독립적인 존재로 살아가게 하는 것이 목표이다. 세상에 일어나는 일들 보고, 듣고, 주체적으로 생각하고 나아가 새로운 미래를 설계하는 존재를 생각하며 스테이션들을 구상했다"라고 소개했다.

이어 "스테이션은 총 8개이다. 이를 준비하면서 사찰과 전각의 관계를 자주 떠올렸다. 특히 '애도' 스테이션에서는 한강 작가의 미술 작품 '퓨너럴(Funeral)'이 함께 들어가 있어서 제 조각과 함 몸이 되어 보일 예정"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 한국문화예술위원회가 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 전시계획 발표 기자 간담회를 개최했다. 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

최 감독은 "'애도' 스테이션이 가장 중요한 톤이자 행위가 될 것 같다. 공동체가 사람만 살린 것이 아니라 사람을 죽였기 때문에 많은 작가분들이 거기에 관한 이야기를 많이 다뤄주셨다. 한강 작가의 '퓨너럴'은 '작별하지 않는다'가 모티브가 됐다. 이런 작품을 보시면서 얼마나 많은 분들이 역사적 사실을 직시하실지는 모르겠다. 그 사실을 안다고 해서 일어나는 변화가 있을 것이고, 타버렸지만, 눈밭에 서 있는 나무 조각을 보면서 상기되는 애도의 감정도 중요하다고 생각한다"라고 부연했다.

이외에도 '나눔' 스테이션에는 이랑이 작사·작곡한 음악과 김후주의 텍스트 및 씨앗이, '기억' 스테이션에는 크리스티앙 니얌페타의 '혁명으로부터 장면'이라는 판화 시리즈와 황예지의 12.3 기록 사진이 녹아든다.

최 감독은 "비엔날레 전시 기간 중 해방공간 기념비를 함께 돌보고, 노혜리 작가가 '베어링'이라는 개념에 주안 하며 고안한 기념비의 여러 스테이션을 매일 정기적으로 돌고 수행할 7명의 베어러를 모시고자 한다. 최대 7명의 베어러를 통해 마치 의뢰를 행하는 것처럼 8개의 스테이션과 한국관을 돌며 관객들과 상호작용을 하며 여러 마음을 공유하려는 의미"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 한국문화예술위원회가 19일 오후 서울 종로구 대학로 아르코미술관에서 2026년도 베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 전시계획 발표 기자 간담회를 개최했다. 최빛나 예술감독이 '해방공간: 요새와 둥지'의 한국관 전시를 총괄하고, 최고은, 노혜리 작가가 한국관 대표작가로 참여한다. 2026.03.19 yym58@newspim.com

노혜리 작가는 "각 스테이션은 구체적인 활동을 포함하고 있다. 설계 스테이션에서는 종이를 제작하는 요소가 있는데, 베어러들이 하루에 2장씩 종이를 제작하고 쌓는 역할을 수행하게 될 것"이라며 "스테이션에서의 활동은 정해진 시간 내에서 이뤄지게 될 예정"이라고 말했다.

끝으로 최빛나 감독은 "한국관 기념비의 전시 기간이 총 7개월이다. 기념비인데 7개월밖에 안 된다. 임시적이지만 이것을 고정하려는 노력보다 잘 보내주고 기억하고 애도하면서, 또 다른 관객과 운동의 장으로 해방공간을 지속적으로 이어 나가려는 의도를 담아 나갈 것"이라고 전했다.

올해 61회를 맞이하는 2026년 베니스비엔날레 국제 미술전은 오는 5월 9일부터 11월 22일까지 약 7개월간 베니스 자르디니 공원 및 아르세날레 전시장 등에서 개최된다.

alice09@newspim.com