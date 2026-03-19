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생산적금융 확대 압박…은행들 산업분석·회계 인력 늘린다

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생산적 금융 기조에 기업대출 확대…전문 인력 채용 잇따라
기업대출 늘릴수록 부실 리스크↑…연체율 0.59%로 상승
KPI 개편·전담조직 신설까지…리스크 관리 체계 전면 재정비

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 은행들이 산업분석·회계 등 전문 인력 확충에 적극 나서고 있다. 정부의 '생산적 금융' 활성화 기조에 맞춰 기업대출 확대를 추진하는 가운데 대출 심사 역량을 고도화하기 위한 조치다. 통상 기업대출은 가계대출보다 연체율과 부실 위험이 높은 만큼, 건전성 관리 차원에서 심사 역량 및 시스템을 한층 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

19일 금융권에 따르면 KB국민은행은 최근 '혁신경제 산업분석' 분야 인력 채용을 시작했다. 바이오·의약, AI(인공지능), 에너지, 전기전자, 첨단소재, 항공우주 등 신성장 산업 내 성장 분야를 발굴하고 리스크 등을 분석하는 전문 인력이다.

시중은행 ATM기 [사진=뉴스핌DB]

신한은행도 기업여신심사부 산업분석 전문가를 채용 중이다. 반도체·그린수소·바이오·K-컬처 등 총 7개 분야에서 경력 3년 이상의 산업분석업무 담당 애널리스트, 연구원, 변리사와 5년 이상 경력의 엔지니어를 찾고 있다.

여기에 신한은행은 최근 공인회계사 합격자 대상으로 30명 규모 특별채용 접수를 마감했다. 지난해 미등록 회계사 3명을 채용한 이후 올해 30명으로 확대한 역대 최대 규모다. 생산적 금융 확대 여파로 리스크 관리 및 산업분석 관련 니즈가 커진 만큼 투자은행(IB)·인수합병(M&A) 산업심사 등 분야에 해당 인력을 활용한다는 계획이다.

하나은행은 리스크분야 경력직 채용을 진행한다. 신용 위험가중자산(RWA) 측정 및 분석, 신용평가 모델 개발, 국내외 여신 감리(공인회계사) 등 직무다. 위험가중자산을 정교하게 분석해 자기자본비율(BIS)를 효율적으로 관리하기 위한 조치로 풀이된다.

은행권이 앞다퉈 전문직군 채용에 나서는 배경에는 '생산적 금융' 기조가 자리하고 있다. 정부 정책에 맞춰 은행별로 기업대출 확대 과제를 안고 있기 때문이다.

지난해 금융지주들이 발표한 생산적 금융 활성화 계획에 따르면 2030년까지 KB금융은 93조원, 신한금융은 93조~98조원, 하나금융과 우리금융은 각각 84조원, 74조원을 투입할 예정이다. 정부가 추진하는 100조원 규모의 국민성장펀드에 금융그룹별로 약 10조원씩 출자하기로 한 부분을 제외하면, 대부분의 자금이 기업대출 부문에 배치됐다.

문제는 기업대출을 늘릴수록 은행의 건전성 부담이 높아진다는 점이다. 통상 기업대출은 가계대출 대비 연체율이 높다. 자칫 생산적 금융 관련 자금이 성장성이 낮은 기업에 흘러 들어갈 경우 '한계기업 연명'으로 이어질 우려도 있다.

실제 지난해 생산적 금융 기조에 따라 기업대출 확대에 나섰던 은행권의 건전성 부담은 커지고 있는 추세다. 금융감독원이 집계한 지난해 말 국내은행의 기업대출 연체율은 0.59%로 1년 전 보다 0.09%p 상승했다. 2년 전(0.41%)과 비교하면 44%(0.18%p)나 증가한 셈이다. 대기업 연체율은 0.12%, 중소기업 대출 연체율은 0.72%로 각각 1년 전 보다 0.09%p, 0.1%p 올랐다.

또한 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행의 지난해 부실대출(고정이하여신·NPL) 합계는 4조5489억원으로 전년 대비 15.2% 늘었다. 4년 전인 2021년(2조8642억원)과 비교하면 58% 급증한 수치다. 부실 흡수 완충력을 나타내는 NPL커버리지비율은 평균 171.8%로 1년 간 32.5p 떨어지면서 200% 선이 무너졌다.

이에 따라 은행들은 대출 심사 강화에 속도를 내고 있다. 산업분석·리스크관리 등 전문 인력을 확충해 기업대출 심사와 사후 관리 역량을 높이기 위한 조치다. 아울러 관련 전담팀을 신설하고 내부 평가체계와 가이드라인을 정비하는 등 관리 체계를 고도화하는 추세다.

먼저 생산적 금융의 핵심 축인 국민성장펀드를 운영하는 IBK기업은행은 최근 여신 심사를 위한 전문 심사역, 공인회계사, 애널리스트 등 전문 인력 40명으로 구성된 '생산적 금융 전담심사반'을 신설했다. 재무제표 중심의 여신심사 보다는 기업이 보유한 기술력에 가중치를 부여해 심사하고, 필요 시 기술전문위원의 전문 식견과 기술 컨설팅 내용을 심사에 반영하는 등 체계도 마련했다.

KB국민·신한·하나·우리은행은 나란히 올해 상반기부터 성과평가(KPI) 체계에 '생산적 금융' 항목을 추가하기로 했다. 평가 기준에 따라 생산적 금융에 해당하는 업종의 기업대출을 취급할 경우, 가점을 부여하고, IP담보대출 등 우수한 기술력과 성장 잠재력을 보유한 기업에 대한 금융 지원에도 인센티브를 적용하는 방식이다.

국민은행의 경우 '실질적인 부가가치 창출 가능 여부'를 기준으로 한 1000개 산업 부문의 생산적 금융 분류 기준을 별도로 마련했다. 새롭게 수립된 산업 분류 기준은 은행의 핵심성과지표(KPI), 여신 심사 방향, 금리 결정 등 여신 정책 전반에 반영된다.

우리은행은 올 초 생산적금융 투·융자 전담조직 신설 및 재편하고 전담심사반을 마련했다. 첨단전략산업 중심 생산적금융 전환을 위한 성과 및 리스크 관리 체계도 새롭게 구축했다. 현재 신용평가 모형 재개발도 추진 중이다. 기업의 기술력과 사업성, 산업전망 등 성장 가능성을 보다 정교하게 반영한다는 계획이다.

하나은행 또한 생산적금융 지원을 위한 전담 조직인 생산적금융지원팀과 기업여신심사부내 첨단전략산업 신규 신사팀을 마련했다. 특히 심사시스템 고도화에 집중해 이달부터는 기업 여신심사 현장에 AI를 적용할 예정이다.

이처럼 은행들이 생산적금융 전담 조직과 기업심사 기준 및 부서를 새롭게 마련하면서 연관 인력에 대한 수급 경쟁도 치열해지고 있다.

은행권 한 관계자는 "기존의 재무지표 중심 평가를 넘어 산업별 특성과 성장 가능성까지 종합적으로 판단해야 하는 만큼 전문 인력과 시스템의 중요성이 커졌다"며 "상생금융 확대와 건전성 관리라는 두 가지 과제를 동시에 안고 있는 상황에서 리스크 관리를 위한 인적 투자 필요성이 부각되고 있는 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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