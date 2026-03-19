종로구, BTS 공연 앞두고 공사장·시설물 안전점검 '만전'

공연 기간 안전요원 배치·실시간 대응

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 종로구는 BTS 컴백 공연을 앞두고 관내 공사장, 가로시설물, 도로, 보도 전반의 대규모 안전 점검을 실시한다.

종로구에 따르면 공연 이틀 전인 19일 정문헌 구청장은 광화문광장 일대를 직접 살폈다. 사전 점검은 오전 9시부터 광화문 인근 도로·도로시설물, 조명시설, 가로시설물, 노후건축물, 종로청계관광특구와 북촌 공사장을 중심으로 이뤄졌다. 핫·코어존 내 공사 중지 현황부터 공사장 주변 점검, 웜존 내 환풍구 추락위험 요소와 물건 적치, 시설물 파손 여부 등을 확인했다.

19일 광화문광장 현장 점검 [사진=종로구]

20일 오후 4시부터 21일까지는 안전요원(2인 1조)을 현장 곳곳에 배치해 보도 위 줄서기·노숙 대기 상황에 선제 대응한다. 월대 주변, 광화문·청진·동십자각 지하보도 네 곳은 집중관리구역으로, 대한민국역사박물관부터 교보생명 구간 보도는 일반관리구역으로 지정해 순찰과 계도를 병행한다. 주최 측·경찰과 실시간 연락 체계를 유지하며, 비상 상황 발생 시 즉각 합동 대응에 나선다.

21일부터 22일까지 광화문·인사동·북촌·종각 일대 가로 환경 정비도 강화한다. 구 직원, 환경공무관, 청결기동대 등 약 140명을 투입해 상시 관리하고 무대 철거 후에는 행사장 일대 도로까지 말끔히 청소한다. 구는 22일까지를 숙박시설 특별관리기간으로 정하고, 점검반을 편성해 관광숙박업소·일반숙박업소·한옥체험업소·외국인관광도시민박업소의 숙박 요금 동향을 집중 모니터링한다.

앞서 올해 1·2월에도 관내 숙박시설에 요금 안정화 등을 당부하는 공문을 두 차례 발송했으며, 시·구·민간 합동점검을 통해 건축·소방 안전과 위생 상태를 확인했다. 이달 12일 문화체육관광부, 16일 행정안전부 연계한 합동점검을 완료했다. 마을버스 임시 우회 운행 등 교통 변동 사항은 종로구 누리집과 누리소통망(SNS)을 통해 안내한다.

구는 이번 공연을 도시 브랜드를 알리는 기회로도 활용할 계획이다. 현재 광화문스퀘어 대형 전광판에 송출 중인 'K-문화의 중심 종로, 종로는 문화를 사랑합니다' 영상은 경복궁·창덕궁·북촌한옥마을 등 역사·문화 자산과 첨단 도시의 모습을 담았다.

구는 23일까지 공식 유튜브 채널 '종로TV'에서 퀴즈 이벤트도 진행한다. 해당 영상을 시청한 뒤 떠오르는 글로벌 K-POP 스타 이름과 구독 인증 이미지를 제출하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 105명에게 경품을 지급한다.

한편 20일 오후 7시 광화문스퀘어에서는 'BTS 경복궁 스페셜 필름'이 독점 공개된다. 정 구청장은 "세계적 관심이 집중되는 만큼, 구민 일상과 관람객 안전 모두 빈틈없이 챙기겠다"며 "이번 기회가 종로를 K-컬처 대표 거점 도시로 세계에 알리는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com