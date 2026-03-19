울산시, 일반산단 입주업체 실태조사…726개 기업 대상

맞춤형 지원 통한 생산성 향상
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 오는 23일부터 10월까지 매곡일반산업단지 등 14개 일반산업단지 726개 입주기업을 대상으로 2026년 실태조사를 실시한다고 19일 밝혔다.
이번 조사는 공장 가동률, 휴폐업 여부, 고용 인원, 매출 현황 등 기업 경영 실태를 파악해 산업단지 변화 흐름을 분석하고 정책 수립 및 기업 지원 자료로 활용한다. 대상은 2026년 1월 기준 726개 기업이다.
조사 방식은 7월 말까지 1차 현장 방문과 유선으로 진행하며 8월부터 10월까지 입주계약 불일치 업체에 서면과 2차 현장 조사를 실시한다.
1차에서는 공장 운영 현황, 주요 생산 품목, 종업원 수, 생산·수출 실적을 확인한다. 2차에서는 공장 설립 이행, 등록 인허가 준수, 입주계약 일치 여부를 점검한다.
울산시는 단순 위반은 현장 시정하고 미착공 기업에 공장 건설을 독려한다.
시 관계자는 "산업단지 실태조사는 기업 어려움을 사전 파악하고 맞춤 지원으로 이어지는 행정 첫걸음"이라며 "현장 중심 사후 관리로 산업단지를 효율 관리하고 생산성을 높여 기업·행정 상생 모델을 만든다"고 말했다.
psj9449@newspim.com