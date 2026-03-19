하동군, 청년참여 옥외광고 디자인 사업 선정

청년 실무 경험과 상권 활성화 기대
[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 한국지방재정공제회(한국옥외광고센터) 주관 '2026 청년참여형 옥외광고 디자인 프로젝트' 공모에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.
전국 3곳(하동군·청주시·고창군)만 뽑힌 가운데 하동군은 총사업비 1억4200만 원(공제회 5400만 원·군비 8800만 원)을 투입한다.
대상지는 금남면 전도 상가 일대 25개소 내외 소상공인 업소다. 군은 노후 간판을 철거하고 '1업소 1간판' 원칙에 따라 지역·업소 특성을 살린 디자인으로 교체한다. 건물 외벽 세척·도색과 창문 광고 정비도 병행해 쾌적한 거리 환경을 만든다.
이번 사업은 청년 디자이너의 아이디어를 접목한다는 점이 특기할 만하다. 군은 이달 중 청년 디자인 기업을 매칭해 현장 답사와 1차 시안을 개발하고 전문 업체가 최종 설계를 완성한다. 청년 인재 실무 경험과 지역 상권 활성화를 기대한다.
주민 소통도 강화한다. 4월 중 상인·건물주 대상 설명회를 열어 사업 방향을 공유하고 7월 디자인 개발, 10월 제작·설치, 12월 완료를 목표로 진행한다.
군 관계자는 "청년 감각과 주민 참여로 특색 있는 랜드마크 거리를 조성해 컴팩트 매력도시 하동의 미관을 높이겠다"고 말했다.
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