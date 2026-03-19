완주군, 고산자연휴양림 웰빙휴양관 재개장…시설 개선 완료

노후시설 개선 통한 프리미엄 휴양공간 조성
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주 고산자연휴양림 웰빙휴양관이 리모델링을 마치고 새롭게 문을 열었다.
완주군시설관리공단은 휴양림 내 숙박시설인 웰빙휴양관 리모델링 공사를 완료하고 운영을 재개했다고 19일 밝혔다.
이번 공사는 노후 시설 개선과 이용객 편의·안전성 강화를 목표로 추진됐으며, 객실 정비와 내부 시설 개선, 편의시설 확충 등에 중점을 뒀다.
웰빙휴양관은 자연 속 휴식을 제공하는 대표 숙박시설로, 이번 정비를 통해 구조적 문제와 노후화를 해소하고 객실 환경을 전반적으로 개선했다. 특히 기존 이미지를 탈피해 보다 쾌적하고 고급화된 휴양 공간 조성에 주력했다.
공단은 이번 리모델링을 통해 방문객에게 한층 향상된 휴식 환경을 제공하고, 휴양림 경쟁력도 강화될 것으로 기대하고 있다.
이희수 이사장은 "이용객의 편안한 휴식과 안전한 숙박 환경 제공을 위해 추진된 사업"이라며 "프리미엄 휴양림으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 시설 관리와 서비스 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com