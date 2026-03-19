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[르포] "하이엔드 완성은 디테일"…DL이앤씨 '아크로 라운지 압구정' 가보니

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아크로만의 특화 설계·주거 철학 구현
아크로서울포레스트·아크로한남 등 전시

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = "하이엔드 브랜드 아크로만의 섬세한 철학을 자유롭게 경험해 보시기 바랍니다."

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 18일 방문한 서울 강남구 '아크로 압구정 라운지' 전경 2026.03.19 chulsoofriend@newspim.com

 아크로 25년 역사 톺아보기…예술과 만난 하이엔드 주거 철학

지난 18일 오전 서울 강남구 도산공원 인근에 위치한 '아크로 라운지 압구정'을 찾았다. 문을 열고 들어서자 궂은 날씨와 상반된 고급스러운 분위기가 반겼다. DL이앤씨가 하이엔드 주거 브랜드 '아크로(ACRO)'의 철학과 청사진을 예술적으로 풀어낸 곳이다.

아크로 라운지는 2019년 신사동을 시작으로 한남동, 성수동 등 서울 주요 권역에서 운영돼 왔다. 아크로 라운지 압구정은 DL이앤씨가 다섯 번째로 마련한 브랜드 공간이다.

1층에선 아크로 브랜드의 역사와 함께 500여 권의 아트 서적이 곳곳에 비치돼 있다. 고풍스러운 가구와 아트워크가 어우러져 있는 모습이었다. 아크로의 기술력이 어떻게 아파트 단지로 탄생하는지를 보여주는 공간이었다. 단순한 아파트 안내를 넘어 하이엔드 라이프스타일을 경험할 수 있도록 했다.

아크로의 역사는 1999년 국내 최초의 주상복합 중 하나인 '대림 아크로빌'에서 시작됐다. 2013년 서초구 반포동 '아크로 리버파크'를 기점으로 DL이앤씨의 독보적인 하이엔드 브랜드로 자리매김했다. 2019년 국내 아파트 최초로 3.3㎡당 1억원 시대를 열며 부의 지도를 새로 그렸다는 평가를 받는다. '아크로리버뷰', '아크로서울포레스트'(아서포), '아크로한남' 등 지역을 대표하는 랜드마크를 구축하며 하이엔드 벨트를 형성하는 모습이다.

전시관에선 설계 특화에 가장 방점을 뒀던 두 단지를 대표적인 예시로 내세우고 있다. DL이앤씨가 아크로를 통해 가장 강조하고 싶었던 점은 '보이지 않는 디테일'을 통한 하이엔드 주거의 완성이다. 한국 최고가 아파트 중 하나로 꼽히는 아서포는 지난해 펜트하우스가 290억원에 실거래되며 화제를 모은 단지다. 

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 18일 방문한 서울 강남구 '아크로 압구정 라운지'. 1층에선 아크로 브랜드 역사를 살펴볼 수 있다. 2026.03.19 chulsoofriend@newspim.com

한강과 서울숲, 남산까지 한눈에 조망할 수 있는 'T자형 설계'가 적용됐다. 이 설계의 단점은 세대 간 간섭 문제다. DL이앤씨는 프라이버시 간섭을 막기 위해 소수점 단위까지 계산해 창의 각도를 튼 '틸트형 구조'를 도입했다. 라운지 관계자는 "향후 인근 부영 부지가 개발될 시나리오까지 선제적으로 검토해 건물의 각도와 배치를 정비했다"고 말했다.

이 단지에선 아파트 최상층에 위치하는 스카이라운지를 29층 중층에 배치했다. 인근 응봉산 능선 정상과 시선의 높이를 맞추기 위한 결정이었다. 저층부 기피 현상을 해소하기 위해 1층 필로티를 기존 5층 높이로 올리고, 19층 이하 세대는 오픈 발코니와 3.3m의 높은 천정고를 적용해 가치를 끌어올렸다.

아크로한남은 용산구 한남5구역 재개발 단지로 DL이앤씨가 시공권을 획득했다. 한남뉴타운 내에서도 평지 비중이 높고 한강과 가장 길게 맞닿아 있는 '노른자위' 입지로 꼽힌다. 이 강점을 극대화해 대한민국 최고 수준의 하이엔드 랜드마크를 짓겠다는 청사진을 이번 라운지에 입체적으로 구현하고 있다.

업계 최초로 2401가구 대상 시뮬레이션을 통해 한강과의 거리, 전면 창의 크기 등을 측정한 '한강 조망 등급제(S~A등급)'를 도입해 공정성을 극대화했다. 외부인 출입을 차단하는 보행로 단차 설계와 드롭오프 존, 두 번의 카드 태그가 필요한 로비 가든 등 철통 보안의 디테일도 엿볼 수 있다.

DL이앤씨 관계자는 "그동안의 아크로 설계를 바탕으로 '진정한 고급화'의 개념을 재정의할 것"이라며 "단순히 좋은 자재와 다양한 커뮤니티 시설을 배치하는 데에서 그치지 않고, 거주자가 살면서 느끼는 세심한 배려에 집중하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 강남구 '아크로 압구정 라운지' 2층에선 '아크로한남' 설계를 바탕으로 한 페이퍼워크를 관람할 수 있다. 2026.03.19 chulsoofriend@newspim.com

◆ 박물관 입은 브랜드 라운지…프라이빗 관람 선봬

2층으로 발걸음을 옮기면 아크로의 기술력과 비전을 시청각적으로 경험할 수 있는 미디어룸이 펼쳐진다. 그 옆으로는 아크로한남에 지어지는 실내 대형 정원인 '아크로 가든 하우스'와 프리미엄 커뮤니티 시설 등을 정교한 페이퍼 아트로 구현해 놓은 전시 공간이 있다. 딱딱한 플라스틱 모형이 아닌, 종이를 활용한 설치 미술을 연출해 브랜드 라운지 전체를 관통하는 '박물관 콘셉트'의 방점을 찍었다.

DL이앤씨 관계자는 "단순한 주입식 설명 공간에서 벗어나 고객들이 자유롭게 브랜드를 경험할 수 있도록 조성했다"며 "미술관에서 미디어 아트를 감상하듯 편안하게 아크로의 설계 철학을 이해할 수 있을 것"이라고 설명했다.

DL이앤씨는 이번 아크로 라운지 압구정을 통해 시공 능력을 넘어, 거주자의 라이프스타일과 예술적 취향까지 설계하는 최상위 주거 브랜드로서의 입지를 확고히 다지겠다는 포부다. 강남 재건축 최대 지구로 평가받는 압구정 인근에 자리잡고 있어 하이엔드 주거를 원하는 잠재 고객들에게 고급화 경쟁력을 각인시킬 수 있다는 분석도 나온다.

라운지는 오는 5월 말까지 사전 예약제로 운영된다. 이후 예약제 지속 여부는 아직 결정되지 않았다. 하루 4타임, 한 타임당 최대 10팀(최대 20명)까지만 입장을 허용해 누구나 쾌적하게 공간의 감성을 즐길 수 있다.

DL이앤씨 관계자는 "압구정 라운지를 통해 아크로 브랜드 고유의 프리미엄 가치를 알리는 데 집중하고 있다"며 "앞으로 일정과 콘셉트에 맞춰 이 공간을 더욱 다양하고 유동적으로 활용해 나갈 계획"이라고 말했다.

DL이앤씨는 공사비 1조5000억원에 달하는 압구정5구역(한양1·2차) 재건축 수주를 위해 전사적인 역량을 쏟아붓고 있다. 세계적인 건축·엔지니어링 그룹인 아르카디스(Arcadis) 및 초고층 구조 기술 전문 에이럽(ARUP)과 협업한다. 자산가로 구성된 조합원들의 특성을 반영해 10대 금융기관과 하이엔드 금융 업무협약(MOU)을 맺고 맞춤형 자산 관리 서비스인 '더 리치 파이낸스'를 선제적으로 도입하는 승부수도 띄운 바 있다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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