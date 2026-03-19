삼진어묵, KMAC 브랜드파워 수산가공식품 6년 연속 1위

글로벌 시장 공략 가속화 목표
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 삼진어묵은 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 '2026년 제28차 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 조사에서 수산가공식품 부문 6년 연속 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)는 산업별 브랜드 경쟁력을 측정하는 대표 지수로, 전국 소비자를 대상으로 브랜드 인지도와 충성도를 종합 평가해 대표 브랜드를 선정한다.
삼진어묵은 브랜드 인지도와 로열티 항목에서 높은 평가를 받았다. 지속적인 제품 혁신과 브랜드 경험 강화로 소비자 신뢰를 공고히 한 점이 높은 점수로 이어졌다는 분석이다.
1953년 창립 이후 70년 넘게 전통을 이어온 삼진어묵은 좋은 원재료와 높은 어육 함량을 바탕으로 품질 경쟁력을 확보해 왔다. 어묵을 반찬용 식재료에 머물지 않고 베이커리 콘셉트의 간식 형태로 확장하며 국내 어묵 시장의 트렌드를 주도했다.
회사는 최근 수산 단백질을 활용한 신제품 개발과 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다.
박용준 대표는 "6년 연속 1위는 고객들의 신뢰와 사랑 덕분"이라며 "브랜드 경쟁력을 강화해 글로벌 시장에서도 인정받는 K-어묵 대표 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.
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