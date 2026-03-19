[속보] 李대통령 "대결·적대 심화로 사회적 비용…양극화, 가장 심각"

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 이재명 대통령은 19일 "대한민국에는 양극화가 가장 심각한 사회 문제"라며 "우리 사회는 대화와 타협보단 대결과 적대가 심화되고 있는 게 현실이고 사회적 비용이 상당히 커 대통령의 입장에서 매우 안타깝게 생각한다"고 했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 경제사회노동위원회 1기 출범 맞이 '대통령과 함께하는 노동정책 토론회'를 주재하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "가능하면 대화하고 공존하고 상대를 인정하고 그 속에서 모두 함께 발전하는 길을 찾아가야 한다"고 강조했다.
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[속보] 李대통령 "대결·적대 심화로 사회적 비용…양극화, 가장 심각"
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[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 이재명 대통령은 19일 "대한민국에는 양극화가 가장 심각한 사회 문제"라며 "우리 사회는 대화와 타협보단 대결과 적대가 심화되고 있는 게 현실이고 사회적 비용이 상당히 커 대통령의 입장에서 매우 안타깝게 생각한다"고 했다.