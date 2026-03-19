충무로 일대 통합 도시정비형재개발 추진…백병원 자리, 도심의료시설 의무화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노후 인쇄소와 영화 및 영상산업 관련 사무실이 몰려있는 서울 중구 충무로 일대에서 통합 도시정비형 재개발사업이 추진된다. 이에 따라 이 일대 좁은 이면도로가 확폭되며 고층건물 건축이 가능해진다.
또한 최근 폐업한 백병원 부지에는 도심 의료시설이 들어설 예정이다.
19일 서울시에 따르면 지난 18일 열린 제4차 도시계획위원회에서는 이같은 내용을 담은 중구 충무로 43번지 일대 '충무로 1·2·3·4·5 도시정비형 재개발 정비구역 지정·정비계획 결정 및 경관심의안'을 수정가결했다.
충무로 1·2·3·4·5 도시정비형 재개발구역은 충무로, 을지로, 퇴계로, 삼일대로로 둘러싸인 지역으로 최근 낮에는 인쇄소, 밤에는 힙지로로 반전 매력을 가진 곳이다.
정비계획의 주요 내용은 충무로1·2·3·4·5 구역별 정비방향에 따라 일반정비, 소단위정비 등 정비수법을 설정하고 건폐율, 용적률 등 건축밀도 및 도로 등 기반시설을 계획했다. 또한 도심 경쟁력 강화 및 주변지 개발 현황을 고려해 시행면적 3000㎡이상 복합용도 계획시 높이 20m를 추가 완화할 수 있도록 했다.
'녹지생태도심 재창조 전략 및 정원도시 서울'의 정책 실현을 위해 개방형녹지 배치를 통해 을지로에서 퇴계로변까지 남북으로 연결되는 자연 친화적 보행·녹지 공간 조성을 유도했다. 또한 개방형녹지 조성의 실효성 강화를 높이기 위해 건축지정선을 설정했으며 이를 통해 통일감 있는 가로 환경과 연속적인 도시 경관을 창출할 계획이다.
을지로변은 도심 업무기능을 강화하기 위해 업무시설을 50%이상 도입을 유도하고 충무로·퇴계로 일대는 기 형성된 인쇄 및 영화·영상산업의 지역 특성을 고려해 인쇄제조·영상산업 도입시 인센티브를 부여함으로써 기존 도심산업의 재정착을 도모했다.
특히 서울영화센터가 위치한 충무로일대에는 공연장, 영화상영관 등 계획시 허용용적률 인센티브 계수를 조정해 문화인프라 도입을 촉진한다. 이와 함께 도심 내 업무·문화·산업 기능을 활성화하고 관련 산업 재정착 등을 지원하기 위해 공공지원시설 부지를 별도로 계획했고 해당 부지에는 업무·문화·산업 지원시설 등 지역 산업 및 문화기능을 연계한 다양한
지역필요시설로 활용할 예정이다.
오랜 기간 도심 내 의료서비스를 제공해 온 백병원부지(충무로4구역1지구)는 도심 의료공백을 해소하기 위해 응급의료시설(지상1층 포함 3000㎡이상) 도입을 의무화하는 등 세부적인 계획을 마련했다.
이 일대는 그간 건축허가를 통한 필지별 개발 방식으로 운영됐지만 이번 정비구역이 지정됨에 따라 도로 등 열악한 기반시설을 정비하고 대규모 개발이 가능해졌다. 이번 정비계획은 향후 각 사업지구별로 사업계획을 수립할 때 지침이 되는 공공정비계획으로 구체적인 사업계획은 향후 주민제안 및 관련절차를 통해 확정된다.
안대희 서울시 도시공간본부장은 "충무로 일대는 명동과 세운재정비촉진지구를 연결하는 지역으로 이번 정비계획 결정에 따라 낙후된 대상지 일대를 24시간 활력이 넘치는 직·주·락 복합도심 조성해 지역 경쟁력을 높이고 서울 도심부 위상에 맞는 공간으로 재편될 것으로 기대한다"고 말했다.
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