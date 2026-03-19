폴라리스AI파마, 기관상대로 100억 투자유치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원료의약품(API) 및 위탁개발생산(CDMO) 전문기업 폴라리스AI파마가 기관투자자를 대상으로 100억원 규모 전환사채(CB) 발행을 통해 본격적인 성장 투자에 나선다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행은 향후 사업 확장을 위한 선제적 투자 성격으로, 중장기 성장 전략 실행을 위한 핵심 재원이 될 전망이다.
특히 이번 CB 발행은 최근 영업이익이 큰 폭으로 증가하며 수익성이 빠르게 개선된 가운데 이루어졌다는 점에서 의미가 크다. 안정적인 수익 기반을 확보한 상태에서 성장 투자에 나서는 구조가 본격화되고 있다는 평가다.
조달된 자금은 원료의약품(API) 국산화, CDMO 공정 고도화, 생산 효율성 제고 등에 집중 투입될 예정이다. 회사는 이를 통해 글로벌 공급망 재편 속에서 경쟁력을 강화하고 시장 점유율 확대에 속도를 낼 계획이다.
원료의약품 국산화는 대외 의존도를 낮추고 수익성을 동시에 개선할 수 있는 핵심 전략으로 꼽힌다. 폴라리스AI파마는 이번 투자를 계기로 API 내재화 수준을 끌어올리며 사업 안정성과 성장성을 동시에 확보한다는 방침이다.
CDMO 사업 역시 본격적인 확장 국면에 진입한다. 회사는 공정 최적화와 생산 경쟁력 강화를 통해 고성장 중인 CDMO 시장에서 입지를 빠르게 확대할 계획이다.
또한 폴라리스AI파마는 모회사 폴라리스오피스와 공동 개발 중인 제약 특화 AI 솔루션 '애스크닥 포 파마(AskDoc for Pharma)'를 제조 공정에 접목해 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 끌어올릴 계획이다. 이를 통해 제약 제조의 디지털 전환을 선도한다는 전략이다.
폴라리스AI파마 관계자는 "이번 100억 CB 발행은 단순 자금 조달이 아니라 본격적인 성장 국면 진입을 위한 전략적 투자 기반 확보"라며 "원료의약품 국산화와 CDMO 사업 확대를 통해 한 단계 도약하는 모습을 보여줄 것"이라고 밝혔다. 이어 "수익성 개선과 성장 투자가 동시에 진행되는 만큼 기업가치 상승 여력도 더욱 커질 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com