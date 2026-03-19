충북도, 주민 참여로 오창산단 악취 잡는다

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 오창산업단지의 반복되는 악취 문제 해결을 위해 주민이 직접 참여하는 감시 체계를 가동한다. 산업시설과 주거지역이 밀접한 오창산단 일대의 악취 민원을 근본적으로 줄이기 위한 조치다.
충북도는 주민 참여형 '2026년 청정대기 환경지킴이' 제도를 본격 가동한다고 19일 밝혔다. 이 제도는 주민이 직접 산단 주변을 순찰하며 악취 발생 여부를 확인·신고하는 방식으로 운영된다.
도는 2015년부터 이 제도를 도입해 악취 모니터링을 이어오고 있다. 지난해에도 90여 차례 감시 활동을 실시하며 민원 해소에 힘써 왔다.
이번 활동에는 오창산단 인근 주민 4명이 참여한다. 2개 반으로 나뉘어 이달 16일부터 오는 12월까지 약 10개월간 산단 주변 40개 지점을 점검한다.
점검 대상지는 산업시설 23곳과 아파트·학교 등 주거 밀집지역 17곳이다. 환경지킴이는 기상 조건과 풍향 등을 고려해 순찰하며, 악취를 감지하면 즉시 청주시에 신고한다.
청주시는 현장 확인과 시료 채취를 진행하고, 충북도 보건환경연구원이 이를 분석해 기준 초과 시 개선명령 등 행정조치를 취한다.
특히 악취 민원이 급증하는 여름철(6~9월)에는 모니터링 횟수를 늘려 집중 관리할 예정이다. 충북도는 청주시와 보건환경연구원 등 관계기관과 협력해 필요시 사업장 합동점검도 병행할 방침이다.
차은녀 충북도 기후대기과장은 "주민이 직접 참여하는 환경 감시로 악취 문제를 더 신속하고 투명하게 대응할 수 있을 것"이라며 "쾌적한 생활환경 조성을 위해 주민 참여형 관리 체계를 지속 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com